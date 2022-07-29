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تسعى مصر إلى تقليل الانبعاثات الناجمة عن احتراق الوقود وتخفيف الزحام، لاسيما في العاصمة القاهرة، وحرصت الحكومة على تشجيع المواطنين على تقليل استخدام سيارتهم الخاصة والاتجاه إلى استخدام وسيلة نقل بديلة، وفى هذا الإطار، جرى الانتهاء من مشروع «كايرو بايك»، الذي يهدف إلى التوسع في استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة مواصلات تحد من الازدحام المروري وتحافظ على البيئة.

وتحت شعار «عجلة لكل مواطن»، أطلقت القاهرة مشروع «كايرو بايك»، لتشجيع التنقل بالدراجات عن طريق استئجارها، مع وضع رسوم خاصة باستخدام هذه الدراجات، حيث يتم استئجارها بجنيه في الساعة و8 جنيهات لليوم، أو باشتراك شهري عن طريق كروت مسبقة الدفع أو تطبيق على الهاتف المحمول، كما أتاحت اشتراك سنوي بـ500 جنيه.

ويدخل مشروع «كايرو بايك» حيز التنفيذ على مرحلتين: المرحلة الأولى التي تم افتتاحها منتصف يوليو الجاري بعدد 250 دراجة، موزعة على 26 محطة، تضم مناطق وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك.

فيما تنطلق المرحلة الثانية، في منتصف شهر سبتمبر المقبل وتضم 250 دراجة، بإجمالي 500 دراجة للمشروع بالكامل، وستمتد لجامعة عين شمس من المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة، كما ستمتد لجامعة القاهرة من المنطقة الغربية، وتخدمها 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات مراقبة متطورة، كما يوجد بها نظام أمان عالٍ وتتبع بالـ«GPS»..

ويعد المشروع نتاج شراكة بين محافظة القاهرة وشركاء التنمية، وبدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، وتمويل من مؤسسة دروسوس السويسرية، ودعم فني وإشراف من قبل معهد سياسة النقل والتنمية .

وفي هذا السياق، قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن «هذا المشروع الذي تتفرد به محافظة القاهرة يأتي متواكباً مع قيام مصر بالاستعداد لاستضافة قمة المناخ COP27 حيث تسعى محافظة القاهرة إلى دعم تكامل وسائل المواصلات وتسهيل الممارسات الصحية والبيئية لتقليل الانبعاثات الضارة بالعاصمة، والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات في إطار تنوع وسائل التنقل الصحي والصديق للبيئة، حيث سيسهم كل ذلك في تخفيف الكثافات المرورية بمنطقة وسط المدينة .