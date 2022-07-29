وطن النهار

أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف الكويت وتضامنها مع جمهورية الفلبين الصديقة جراء الزلزال الذي ضرب منطقة ابرا والمناطق المحيطة شمال البلاد وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الكويت تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى جمهورية الفلبين قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

من جانب اخر، جددت وزارتا الخارجية والدفاع العراقيتين دعوة المواطنين العراقيين الى الابلاغ عن اية معلومات حول المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية.

وقالت الوزارتان في بيان مشترك انها تدعو من تتوفر لديه معلومات عن مواقع دفن مفترضة لمفقودين كويتيين وعراقيين داخل الاراضي العراقية او الكويتية جراء الغزو العراقي في العام 1990 او معلومات عن الممتلكات الكويتية المتمثلة بالمحفوظات والارشيف الاميري الكويتي للابلاغ عنها.

واشار البيان الى ان التواصل «يكون مع السفارات والقنصليات العراقية في الخارج او الاتصال بالخط الساخن والبريد الالكتروني لمديرية حقوق الانسان في وزارة الدفاع او الاتصال على الهاتف (077396641080) الخاص بوزارة الخارجية او على هاتف بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بغداد (80022222) او ارقام هواتف السفارة الكويتية في بغداد والقنصليتين الكويتيتين في محافظتي البصرة واربيل».

وتتولى مديرية حقوق الانسان في وزارة الدفاع العراقية ملف المفقودين الكويتيين في الداخل بينما تتولى وزارة الخارجية ما يتعلق بالملف خارجيا.

