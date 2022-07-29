وطن النهار

عقدت سفيرة فرنسا لدى الكويت كلير لو فليشر مؤتمرا صحفيا للرد على الشائعات التي تتداول بشأن بعض جوانب تسليم التأشيرات، مؤكدة ان السفارة تأخذ جميع التحذيرات والاشاعات على محمل الجد.

وأكدت ان فرنسا من الوجهات المفضلة للكويتيين خاصة خلال فترة الصيف، لأنهم يستمتعون كثيرا بزيارة باريس والريفيرا الفرنسية وجبال الألب وبريتاني والعديد من الوجهات الأخرى في فرنسا. موضحة ان هذا يمنحنا مسؤوليات خاصة للتأكد من رضاهم الشديد عن تجربتهم في السفر إلى فرنسا.

وأوضحت ان فرنسا لديها سياسة عدم التسامح مطلقا تجاه ممارسات إساءة استخدام إجراءات التأشيرة العادية، مضيفة «نحن على استعداد لاتخاذ أي تدابير ضرورية لمعاقبة مرتكبيها في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى ان من بين مهامها ذات الأولوية للشبكة الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية ضمان التسليم الفعال للتأشيرات لفئات مختلفة من المسافرين إلى فرنسا، في أقصر حالات التأخير الممكنة واتباع إجراءات واضحة».

وذكرت ان السفارة مع مكتب خدمات التأشيرة الخارجي التابع لها كاباجو قاموا بالتحري عن مدى دقة ما يذكر بشأن التأشيرات من إشاعات، ولم يثبت لحسن الحظ أي مخالفات حدثت من خدمات السفارة أو من مركز التأشيرات الخاص بها، وتمكنوا من تحديد نقاط الضعف المحتملة في النظام والتي قد يستغلها المشغلون الخاصون «افراد او شركات او مكاتب او جهات خاصة»، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على مواعيد التأشيرة، وبالتالي إيجاد الحلول الممكنة لإزالة أي ثغرات في الإجراء.

وأضافت ان الشائعات قد تخلط وتدمج عناصر منفصلة عدة وإن كانت متصلة ببعضها البعض، وجزء منها معلومات واقعية، وجزء منها افتراضات غير مقيدة وأحيانا خبيثة، والكثير منها معلومات مستعملة.

وقالت ان أحد العناصر الواقعية التي كنا على دراية كاملة بها بالفعل منذ بضعة أسابيع، هو أن الخدمات القنصلية للعديد من السفارات كانت مكتظة بمستويات عالية بشكل غير عادي من طلبات التأشيرة، والتي تجاوزت قدراتها واستلزم تأخيرا أطول من المعتاد في المواعيد في مركز التأشيرات.

وحول السخط الذي أعرب عنه المسافرون الكويتيون بسبب التأخير الكبير في الحصول على موعد تأشيرة، قالت ان السفارة الفرنسية تدرك تماما هذه الصعوبات، ونحن نأسف بشدة للإزعاج الذي يعاني منه المسافرون، كما سبق أن ذكرت علنا في مناسبات عدة. لقد اتخذنا جميع التدابير المتاحة للحد من تأثير تلك الصعوبات - ومع ذلك، نظرا لحدود السعة، لم نكن في وضع يسمح لنا بإزالتها تماما وقد يستمر الأمر حتى نهاية فترة الصيف.

وذكرت أنه اعتبارا من هذا الربيع، قام القسم القنصلي بتحذير المسافرين ودعوتهم إلى الاستباق في تقديم طلبات التأشيرة بشكل كافٍ، لا سيما في فترة الصيف وتم تذكير المسافرين بأنه يمكن تقديم طلبات التأشيرة قبل عدة أشهر قبل مواعيد السفر. ومع ذلك، كان الكثير يقدمون طلب التأشيرة قبل أقل من شهر من تاريخ السفر.

وأشارت إلى انه بعد عامين من قيود السفر بسبب الجائحة، كان الطلب على التأشيرات مرتفعا بشكل استثنائي هذا العام، لافتة إلى ان القسم القنصلي حشد طاقاته إلى أقصى حد لمواجهة هذا الوضع، حيث ارتفع المعدل اليومي للطلبات من 200 إلى 300 في اليوم، ومن أبريل إلى يونيو، زاد عدد الطلبات التي تم التعامل معها من 3000 إلى 6000 في الشهر، ما يعني ضمنا جهدا غير عادي ومكثف للغاية من وكلاء السفارات المعنيين. إجمالا في 3 أشهر من أبريل إلى يونيو، تمت معالجة 13000 طلب (مقارنة بـ 2400 في الفترة المقابلة من عام 2021).

وذكرت أن بعض فئات طالبي التأشيرات معفاة تماما من حجز موعد ويمكنهم الذهاب مباشرة إلى مركز التأشيرات بدون ذلك: حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ؛ الأفراد العسكريون في مهمة رسمية ؛ الأشخاص الذين يسافرون لأسباب طبية بشهادة ؛ الطلاب؛ أزواج وأطفال المواطنين الفرنسيين. لذلك يجب عليهم على وجه الخصوص عدم دفع أي خدمات خاصة مقابل رسوم للحصول على موعد.

وكشفت عن إنشاء نظام لجمع طلبات التأشيرات عبر الأجهزة المحمولة، لا سيما جمع البيانات البيومترية، خارج مركز التأشيرات، تم إنشاؤه في الأصل للأشخاص ذوي الإعاقة وغير القادرين على الذهاب إلى مركز التأشيرات، مشيرة إلى انه لا ينبغي الخلط بينه وبين فئة تطبيق VIP، والتي تعمل مع المواعيد في مركز التأشيرات ولا تتيح الوصول إلى المواعيد المبكرة، حيث ان نظام الهاتف المحمول مخصص للأشخاص الذين لديهم حاجة ماسة للسفر، ومستعدون لتحمل سعر أعلى بكثير.

وعن بعض الحقائق أوضحت السفيرة الفرنسية أنه في حالة وجود ممارسات غير قانونية أو فواتير مفرطة للخدمات المرتبطة بالتأشيرات، يمكن أن تُنسب فقط إلى وسطاء خاصين (وكالات السفر، «mandoobs») الذين يستأجرهم المسافرون دون أي تدخل من السفارة، والتي لا تمارس السيطرة على نشاطهم. لذلك لا يمكن اعتبارها مسؤولة عن حقيقة أن بعض الوسطاء قد يزعمون خطأ، دون علم السفارة، أنهم يستفيدون من قنوات الوصول المميزة من أجل الحصول على موعد تأشيرة، أو قد يدعون أنهم يعملون رسميا في السفارة وكاباجو، وفي الواقع ليس للقسم القنصلي بالسفارة ومزود الخدمة الرسمي Capago أي دور في مثل هذه الممارسات.

