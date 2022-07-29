وطن النهار

استقبل الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف امس وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر حيث قدم له رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد.

ونقل رئيس مجلس الوزراء في كلمة له أمام السفراء الجدد تهاني وتبريكات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة شرف اختيارهم لتمثيل الكويت في الدول المعتمدين لديها داعيا المولى أن يوفقهم ويسدد على طريق الخير والنجاح عملهم.

وقال مخاطبا السفراء «إن انطلاقتكم الجديدة كسفراء للكويت في دولكم التي اعتمدتم فيها تمثل استمرارية لتاريخ طويل للدبلوماسية الكويتية الفريدة والتي بعد توفيق الله وتوجيهات القيادة السياسية حققت فيها دولة الكويت مكانة اقليمية ودولية عكست ثقة المجتمع الدولي واحترامه للكويت بشهادة جميع الدول الشقيقة والصديقة».

وأضاف «أوصيكم خيرا بالمواطنين في الدول التي شرفتم بتمثيل الكويت فيها من خلال فتح قنوات اتصال رسمية تلبي جميع احتياجاتهم ولوازمهم وتسهل عليهم أمورهم وتعمل على تذليل أية معوقات تواجههم أثناء سفرهم».

وأكد أهمية المحافظة على المصداقية الدولية التي اكتسبتها الكويت في نهجها السياسي على مر السنين وعلى النزاهة والمكانة المرموقة التي انتهجتها وزارة الخارجية في عملها.

وأوضح ان عملية النقل هذه بين رؤساء البعثات الدبلوماسية تعد الأكبر في وزارة الخارجية مبينا انها تمت وفق معايير وأسس تضمن استمرارية وحيوية الدبلوماسية الكويتية.

من جهته، قال وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر خلال اللقاء ان السفراء الجدد تشرفوا أمس بأداء القسم الدستوري أمام سمو ولي العهد والاستماع الى توجيهات صاحب السمو أمير البلاد التي نقلها سموه إضافة الى توجيهاته وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء التي تضمنت حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمواطنين ورعاية مصالحهم والذود عنها مؤكدا ان هذه التوجيهات تعد نبراسا لعمل السفراء في الخارج، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل والمستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. باسل حمود الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران.

