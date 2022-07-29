وطن النهار

سلم سفير الكويت لدى موريتانيا ابداح مقعد الدوسري الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضا للكويت في نواكشوط.

وذكرت السفارة الكويتية في موريتانيا في بيان ان تقديم أوراق الاعتماد جاء في مراسم رسمية أقيمت بالقصر الرئاسي في نواكشوط بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك.

وقال السفير الدوسري انه تشرف بتسليم أوراق اعتماده للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مضيفا أنه لمس من الرئيس الموريتاني حرصا ودعما للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين للنهوض بها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وأشاد الدوسري بحسب البيان بمستوى العلاقات التي تجمع الكويت بموريتانيا واصفا إياها بالتاريخية سائلا في الوقت ذاته المولى عزَّوجلَّ أن تظل هذه العلاقات عند مستوى تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين وامالهما.

