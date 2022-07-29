وطن النهار

أعلنت مديرة إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة الدكتورة ريم الرضوان اطلاق الحملة السنوية للتبرع بالدم (معا للأبد سور للوطن) الثلاثاء المقبل بالتزامن مع الذكرى ال32 للغزو العراقي الغاشم للكويت.

وقالت الرضوان في تصريح صحافي أمس الخميس إنه سيتم استقبال المتبرعين في بنك الدم بالجابرية وجميع مراكز التبرع التابعة للادارة من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء حيث سيتم توزيع الهدايا التذكارية على المتبرعين. وذكرت أن هذه الحملة تأتي للسنة السابعة على التوالي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الصحة ممثلة في بنك الدم ووزارات الدولة بمشاركة الجهات ذات المسؤولية المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي.

