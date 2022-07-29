وطن النهار

أكدت المنظمة الدولية للهجرة باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أهمية العمل مع حكومة الكويت وشركاء وطنيين لمكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى وجود استرايتيجة أحد اهدافها تطوير نهج وآلية شاملين لمكافحة الاتجار بالاشخاص باستخدام آليات الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والسياسية والشراكة.

وشدد خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالاشخاص تحت شعار «المنع و الحماية والمقاضاة «أن الاتجار بالأشخاص يعد جريمة خطيرة وانتهاكا لحقوق الإنسان، فهو لا يؤثر فقط على الضحايا الأفراد الذين يعانون نتيجة لذلك من سوء المعاملة الجسدية والعاطفية وغيرها من أشكال الإساءة، ولكنه يؤثر أيضًا على سلامة وأمن جميع الدول المعنية.

وأضافت: أنه «وفقًا لتقرير الهجرة العالمية 2022، «ارتفع عدد ضحايا الاتجار المكتشفة التي أبلغت عنها البلدان سنويًا من 20,000 في عام 2003 إلى حوالي 49,000 في عام 2018»، موضحة أن النتائج تؤكد الحاجة إلى نهج «الحكومة بأكملها» و «المجتمع بأسره» لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

من جانبه، أكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة عضو اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ استراتيجية منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الدكتور مبارك الجافور، أن الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص يأتي تحت عنوان زيادة الوعي بقضية مكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز ثقافة حماية حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص وسبل الوقاية من هذه الجريمة ذات الطابع العالمي، مشيرًا إلى أن تضافر جهود المجتمع بكل فئاته سواء على المستوى الحكومي أو المستوى الشعبي أمر تتطلبه ضرورات حماية حقوق الإنسان.

وأشار الجافور إلى أنه في عام 2013 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الذي حدد تاريخ 30 يوليو من كل عام يومًا عالميًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وقد تم تحديد هذا اليوم لتذكير العالم بأهمية هذه القضية التي تعد إحدى القضايا المركزية لحقوق الإنسان باعتبارها جريمة إنسانية عابرة للحدود.

وأضاف الجافور إلى أن الكويت كانت في مقدمة الدول التي شاركت في الاهتمام بهذه القضية حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التي اعتمدها مجلس الوزراء، وشكلت اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتي يتمتع بعضويتها الجهات الحكومية ذات الصلة التي تعمل على التنسيق الكامل في مكافحة هذه الجريمة في ضوء أحكام القانون رقم (91) لسنة 2013 فى شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وأضاف أنه تم إنشاء ادارة متخصصة في مكافحة الاتجار بالأشخاص عام 2015 تتبع الادارة العامة للمباحث الجنائية وتعمل على تطبيق نص القانون وكذلك استحداث نيابة متخصصة في هذه القضايا، مبينا أن اعتماد نظام الإحالة الوطنية أسهم بشكل فعلي في تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص وإجراءات التحقيق وسبل المقاضاة، ومن ضمنها تقديم الحماية والمساعدة لهؤلاء الضحايا وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها.

وأشار الجافور إلى أن الإجراءات المشار إليها تعكس بقوة حرص الكويت في مكافحة هذه الجريمة، مؤكدًا المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق اللجنة الوطنية في تفعيل سبل المكافحة والوقاية والمقاضاة، فضلًا عن إعداد الكوادر المؤهلة لتحقيق هذا الدور.

