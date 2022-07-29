وطن النهار

ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس امس الخميس اجتماعاً امنياً وذلك لبحث الإجراءات الأمنية والمرورية والوقائية لتأمين مجالس الحسينيات ودور العبادة خلال شهر محرم.

وفي بداية الاجتماع رحب الفريق البرجس بالحضور ونقل لهم تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة الشيخ طلال الخالد على جهودهم المتواصلة في ترسيخ ركائز الأمن والأمان، معرباً عن تمنياته لهم بالنجاح كالعهد بهم دائماً في تطبيق الخطط والإجراءات الخاصة بتأمين الحسينيات خلال شهر محرم.

واستمع الفريق البرجس إلى شرح مفصل عن الاستعدادات الأمنية والمرورية والإدارية الخاصة بالإجراءات الأمنية لشهر محرم وآلية التنسيق مع الأجهزة

الحكومية والأهلية والمجتمعية التي تشارك قطاعات وزارة الداخلية في عملية التأمين. وشدد الفريق البرجس على أنه لا مجال للاخطاء والتجاوزات بل التزام كامل بالقانون وتطبيقه على الجميع دون تهاون وجهوزية دائمة والحرص على اليقظة والانتباه والتنسيق والتعاون الفوري مع الجهات المعنية.

واشار إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية والإبلاغ عن إي ملاحظات أمنية للقياديين المشرفين على عملية التأمين أو على هاتف الطوارئ (112) .

واكد الفريق البرجس تسخير جميع الإمكانيات البشرية والفنية والإدارية لأداء الشعائر الدينية بكل سهولة ويسر، معرباً عن تقديره البالغ لأصحاب الحسينيات لتعاونهم وتفهمهم طبيعة الإجراءات الأمنية وتأييدهم الكامل ومساندتهم لها.

وأعرب الفريق البرجس عن ارتياحه لاستعدادات جميع الجهات الحكومية المعنية والتي بدأت قبل وقت كاف، مبدياً عدداً من الملاحظات والتوجيهات استكمالاً لما استمع إليه من عرض للتقارير والخطط التفصيلية.

وفي الختام أثنى وكيل وزارة الداخلية على أبنائه وإخوانه رجال المؤسسة الأمنية لما يبذلونه من جهد وتفان في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، مطالباً الجميع بالتعاون مع رجال الأمن للحفاظ على سلامتهم.

