وطن النهار

التقى مدير جامعة الكويت د. يوسف محمد الرومي بأسرة كلية الدراسات العليا ممثلة بأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية وطلبة الكلية، وذلك بحضور القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط د. أسعد الراشد، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون الطبية د. عادل الحنيان، والقائم بأعمال مدير الجامعة للشؤون العلمية د. محمد الأنصاري، والقائم بأعمال الشؤون الأكاديمية المساندة د. محمد الملا، وعميد كلية الدراسات العليا د بدر البديوي، والعميد المساعد للشؤون الطلابية د فهد الخزي، والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية د مشاري العيفان، والعميد المساعد للتخطيط والتطوير د. سجى بو خمسين.

في بداية اللقاء رحب عميد الدراسات العليا د بدر البديوي بمدير جامعة الكويت د. يوسف الرومي، وبالهيئة الأكاديمية والإداريين وطلبة الكلية، كما شكر مدير الجامعة على هذا اللقاء الذي من شأنه تقوية العلاقة بين الإدارة العليا للجامعة والكليات ومراكز العمل المختلفة. كما قام عميد الدراسات العليا د. بدر البديوي بتقديم عرضٍ مرئي استعرض فيه الهيكل التنظيمي وإنجازات وأهداف ورؤية الكلية.

كما ذكر مدير الجامعة د. الرومي أن الهدف من هذه اللقاءات التعرف على الآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير العمل فيما يصب بمصلحة الطلبة الذين يعدون من أهم الركائز التي تهتم بها جامعة الكويت، حيث قدّم د. يوسف الرومي عرضًا بعنوان (فجر عصر جديد) يتناول أهم إنجازات الإدارة الجامعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

