وطن النهار

دشنت جمعية الرحمة العالمية الكويتية قافلة مساعدات غذائية وإيوائية لصالح متضررين من العنف القبلي في ولاية (النيل الأزرق) جنوب شرق السودان.

وقال القائم بأعمال السفارة الكويتية في الخرطوم محمد غازي في تصريح لـ (كونا) «سعدنا اليوم بحضور تدشين قوافل الإغاثة للمتضررين من الأحداث الاخيرة في ولاية (النيل الأزرق)»، موضحا أن هذه المساعدات «ممولة من أهل الخير والإحسان بالكويت عبر جمعية الرحمة العالمية».

وأضاف غازي أن هذا «يترجم محبة الكويت وأهلها للخير والعمل الإنساني وتقديرهم ومحبتهم للسودان وأهله كما يؤكد استمرار الكويت في الوقوف على الدوام بجانب السودان وشعبه الكريم في مختلف الظروف والأزمات». وأعرب عن شكره لجميع الجهات التي أسهمت في دعم هذه القوافل وتمويلها «وفي مقدمتهم أهل البر والإحسان بالكويت».