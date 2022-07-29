وطن النهار

أعلنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية افتتاح مدرسة للنازحين العراقيين في مدينة أربيل العراقية بعد إعادة إعمارها بتمويل من الهيئة ضمن حملة (الكويت بجانبكم) يستفيد منها نحو 750 طالبا وطالبة.

وافتتح مشروع إعادة إعمار مدرسة (الكويت الثانية) القنصل العام للكويت في أربيل د. عمر الكندري بعد أن تعرضت إلى حادث حريق قبل أشهر. وقال القنصل الكندري في تصريح لـ (كونا): إن إعادة إعمار المدرسة تأتي ضمن حملة (الكويت بجانبكم) في إطار وقفية الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية (نور على الارض) بالتنسيق مع مؤسسة البارزاني الخيرية.

وأضاف أن المشروع نفذ في إطار حرص الكويت على مواصلة دورها الإنساني في العراق واقليم كردستان والذي يعكس عمق العلاقة الأخوية التي تربط الشعبين. وأوضح الكندري أن المدرسة تم بناؤها من قبل الكويت في 2017 وكانت هدية للطلبة النازحين والمجتمع المضيف لتكون بصمة اسهام في مسيرة العمل التعليمي.