وطن النهار

أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية، قبول الطلبة من المرحلتين الثانوية والجامعية لدورته التدريبية الصيفية الـ43 والمقرر عقدها خلال فترة العطلة الصيفية من 1 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2022، وقال مدير إدارة الموارد البشرية طارق عرب، إن دائرة تنمية القوى العاملة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية قد انتهت من إجراء المقابلات الشخصية للطلبة المرشحين للدورة التدريبية الصيفية الثالثة والأربعين بهدف تشجيع النشء على ممارسة البحث العلمي.

وأكد في تصريح صحافي، أنه قد تم قبول عدد (55) طالباً وطالبة من المرحلة الجامعية وعدد (94) طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية للمشاركة في الدورة التدريبية الصيفية الثالثة والاربعين، آملا من طلبة المرحلة الثانوية المقبولين ضرورة التواجد بقاعة الشيخ جابر الاحمد الصباح بمقر المعهد في تمام الساعة الثامنة 1 أغسطس 2022، أما طلبة المرحلة الجامعية المقبولين في الدورة ضرورة التواجد بقاعة المنهل بمقر المعهد في تمام الساعة التاسعة والنصف في نفس اليوم.