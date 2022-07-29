مال وأعمال

قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25% إلى 2.50% وذلك اعتباًا من، أمس، 28 يوليو 2022.

وبهذه المناسبة، صرح محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون بأن بنك الكويت المركزي قرر أيضاً إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.



متابعات حثيثة



وأوضح المحافظ بأن قرار البنك المركزي، جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثر ذلك على معدلات التضخم العالمية وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت.

وبين المحافظ بأن قرارات بنك الكويت المركزي إنما ترتكز على المتابعة الحثيثة للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، بما يهدف الى تعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي لا سيما القطاعات غير النفطية، والى ضمان تحقيق الاستقرار النقدي والمالي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية.

واختتم المحافظ تصريحه بالقول إن بنك الكويت المركزي سوف يتابع رصده للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت.



البنوك المركزية الخليجية



وعلى المستوى الخليجي، رفعت البنوك المركزية في دول الخليج، أسعار الفائدة استجابة لقرار الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة. وأعلن البنك المركزي السعودي، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25% إلى 3.00%، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بمقدار 75 نقطة أساس من 1.75% إلى 2.50%..

وقرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، زيادة سعر الفائدة الأساس بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0.9% اعتبارا من يوم أمس.

كما قرر المركزي الإماراتي، الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال جميع التسهيلات الائتمانية القائمة، عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.



وأعلن بنك الكويت المركزي، رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.50% من 2.25% اعتبارا من الغد.

كما أعلن مصرف قطر المركزي، رفع أسعار الفائدة اعــتبـاراً من يوم أمس الخميس الموافق 28 يوليو 2022، حيث سيتم رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.00%، كما سيتم رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.75%.، كما قرر المركزي القطري أيضا رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.25%.?

وواكب البنك المركزي البحريني، رفع الفائدة مؤكداً أن قراراته تأتي في ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.



ورفع المركزي البحريني، سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 2.50% إلى 3.25%..

كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25% إلى 3.00%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 3.25% إلى 4.00%. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المركزي البحريني على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.75% إلى 4.50%. وقال المركزي إنه يتابع رصد التطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

من جهته، قال البنك المركزي العماني، إنه رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية (الريبو) بمقدار 75 نقطة أساس ليصل إلى 3%، بالتوازي مع زيادة مماثلة في سعر الفائدة القياسي من البنك المركزي الأميركي، وذلك نظرا لارتباط الريال العماني بالدولار.



الاحتياطي الفيدرالي



وجاءت ارتفاعات الفائدة من قبل البنوك المركزية الخليجية، بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لتصل إلى 2.5%، في زيادة للمرة الرابعة خلال هذا العام.



وقال الفيدرالي إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معركته المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة.

وهذه الزيادة هي الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ورابع مرة تُرفع فيها الفائدة هذا العام، مع تحرك حكام البنك المركزي الأميركي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من أربعة عقود، تجنبًا للركود في أكبر اقتصاد في العالم.

وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البيانات تظهر ضعف الإنفاق والإنتاج على الرغم من الزيادة القوية في استحداث الوظائف.



التضخم لا يزال مرتفعاً



وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعًا للغاية. وأضاف أن رفع سعر الفائدة من جديد بمعدل كبير على نحو غير عادي قد يكون ضروريًا خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي في سبتمبر، كجزء من محاولات تهدئة التضخم، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان صدر بعد اجتماع لجنته النقدية تباطأت مؤشرات الإنفاق والإنتاج في الفترة الأخيرة.



ومع ذلك ظلت فرص العمل مرتفعة في الأشهر الماضية ولا يزال معدل البطالة منخفضا.

وهي الزيادة الرابعة على التوالي في سعر الفائدة: 25 نقطة في مارس و50 نقطة في مايو و75 نقطة في يونيو - وهي الأعلى منذ عام 1994.

وأضاف البيان أن اللجنة النقدية تتوقع أن الزيادات الجديدة في معدلات الفائدة ستكون مناسبة.

اتخذ البنك المركزي الذي عادة ما يزيد الفائدة بربع نقطة، خطوة كبيرة في محاولة لكبح التضخم الذي وصل في يونيو إلى مستوى قياسي جديد منذ أكثر من 40 عامًا عند 9.1% خلال عام.



وتؤكد اللجنة النقدية مرة أخرى أنها متنبهة لمخاطر التضخم. والهدف من هذه الزيادات في معدلات الفائدة هو جعل الائتمان أكثر تكلفة لإبطاء الاستهلاك والاستثمار وفي نهاية المطاف تخفيف الضغط عن الأسعار. وتم اتخاذ القرار بإجماع الأعضاء الـ12 الذين صوتوا عليه، فقد انعقدت اللجنة النقدية بكامل أعضائها لأول مرة منذ 2013.

