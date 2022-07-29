مال وأعمال

تباين أداء البورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي، لتصعد مؤشراتها بشكل جماعي في نهايته، محققة مكاسب في القيمة السوقية بلغت 274 مليون دينار لترتفع من 45.55 مليار دينار في الخميس 14 يوليو إلى 45.824 مليار دينار خلال جلسة أمس.

ويرى محللون أن الأسبوع الماضي شهد 4 عوامل أثرت بشكل كبير على التداولات وهي:-



1- صفقة استحواذ «بيتك» على الأهلي المتحد التي أعطت زخماً لجلسات الأسبوع، لاسيما مع استحواذ السهمين على نصيب الأسد من التداولات سواء على مستوى السيولة أو أحجام التداولات.

2- توقعات المستثمرين الإيجابية للنتائج المالية للشركات عن النصف الأول خاصة مع النمو الكبير في أرباح البنوك السبعة التي أعلنت عن نتائجها.

3- مواصلة أسعار النفط الارتفاع وهو ما سيدعم الاقتصاد المحلي بشكل عام والبورصة بشكل خاص، لاسيما وأن بقاء مستويات أسعار النفط أعلى سعر التعادل يؤمن فوائض مالية جيدة للدولة

4- السيطرة على معدلات التضخم، وهو الأمر الذي عزز تغيير وكالة ستاندرد آند بورز لنظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للكويت من سلبية إلى مستقرة.

وقد ارتفعت القيمة السوقية للسوق الأول بنسبة 0.36 في المئة وبقيمة 132 مليون دينار لترتفع من 35.845 مليار دينار إلى 35.978 مليار دينار، كما زادت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 1.46 في المئة وبقيمة 142 مليون دينار من 9.703 مليارات دينار إلى 9.845 مليارات دينار.

وارتفع المؤشر العام للبورصة خلال أسبوع بنحو 46.2 نقطة من 7670.7 نقطة إلى 7670.7 نقطة، فيما أغلق مؤشر السوق الأول مرتفعاً بنحو 31.5 نقطة وبنسبة 0.36 في المئة من 8571.49 نقطة إلى 8603.03 نقطة.

وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 85 نقطة بنحو 1.46 في المئة من 5790.26 نقطة إلى 5875.28 نقطة، وصعد مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 1.4 في المئة وبنحو 87.6 نقطة من 6104.35 نقطة إلى 6192.02 نقطة

وشهدت وتيرة التداولات نمواً واضحاً خلال الأسبوع لترتفع سيولة الجلسات بنسبة 22.3 في المئة من 280.65 مليون دينار إلى 343.3 مليون دينار، وارتفعت أحجام التداول بنسبة 35 في المئة من 1.058 مليار سهم إلى 1.427 مليار سهم عبر 66 ألف صفقة.

تراجع جماعي

ظهر تأثر مؤشرات البورصة أمس بقرار بنك الكويت المركزي برفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25% إلى 2.50% وذلك اعتبارا من 28 يوليو 2022، لتتراجع بشكل جماعي عدا مؤشر الرئيسي 50 الذي ارتفع بنسبة 0.36 في المئة وبنحو 22.2 نقطة، لتهبط القيمة السوقية في نهاية جلسة أمس بنسبة 0.33 في المئة وبنحو 152 مليون دينار دينار، وانخفضت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 150 مليون دينار وبنسبة 0.4 في المئة، وتراجعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة بسيطة وبقيمة 2 مليون دينار.

