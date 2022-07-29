مال وأعمال

اعلن البنك التجاري الكويتي عن استمرار تقديم خدماته المصرفية للعملاء خلال عطلة رأس السنة الهجرية من خلال فرع مطار الكويت الدولي(T1 قاعة الوصول) على مدار الساعة بالإضافة إلى فرع الأفنيوز من الساعة الـ10:00 صباحاً إلى الساعة الـ10:00 مساءً طوال فترة العطلة ما عدا يوم الجمعة من الساعة 4:00 عصراً إلى الساعة الـ10:00 مساءً.

علماً أن الخدمات متوافرة على مدار الساعة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية في فروعه التالية: الفرع الرئيسي – حولي شارع بيروت- الجهراء- خيطان- السالمية- الفحيحيل مجمع أجيال- الدائري السادس- و شارع فهد السالم.

ويعلن البنك أيضاً عن استمرار تقديم خدماته على مدار الساعة عبر القنوات الإلكترونية والرقمية و هي خدمة الفيديو المباشر عبر تطبيق البنك CBK mobile والموقع الإلكتروني www.cbk-online.، إضافة إلى مركز خدمة العملاء والتواصل عبر خدمة الواتس اب على رقم 888225-1، الذي يستقبل اتصالات العملاء على مدار الساعة، ويقوم بالرد على استفساراتهم وتقديم الخدمات لهم في أسرع وقت من خلال فريق عمل مؤهل.

وبهذه المناسبة، يهنئ البنك التجاري الكويتي الجميع بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة متمنياً لهم عطلة سعيدة، علماً بأن البنك سوف يباشر أعماله بشكل معتاد يوم الإثنين الموافق 1 أغسطس 2022 وكل عام والجميع بخير.