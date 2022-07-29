مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تعطيل أعماله خلال العطلة الرسمية لرأس السنة الهجرية 1444هـ، يوم الأحد المقبل - باعتباره يوم راحة. كما أكد KIB على استمراره بتقديم خدماته المصرفية للعملاء، عبر قنواته ومنصاته الالكترونية المتنوعة، والمتاحة لهم على مدار الساعة، سواءً داخل الكويت أو خارجها، وذلك حرصا من البنك على تلبية احتياجات عملائه أثناء العطلة.

وسيقوم KIB باستئناف دوامه الرسمي عبر جميع فروعه المصرفية المنتشرة في الكويت يوم الاثنين الموافق 1/8/2022، ليقدم كل خدماته المصرفية لعملائه من الأفراد والشركات بعد انتهاء العطلة.

وبالإشارة إلى سلسلة خدماته المصرفية الإلكترونية المبتكرة، أفاد البنك بأنها قد صممت ليتمكن عملاء البنك من متابعة وإنجاز معاملاتهم المصرفية بمنتهى السلاسة والكفاءة دون تعطيل سواء كانوا متواجدين في الكويت أو خارجها،

كما يواصل KIB التزامه بمساندة عملائه في جميع الأوقات عبر تلك القنوات على مدار 24 ساعة، والتي تتمثل في كل من: خدمة مركز الاتصال، سواءً على هاتف البنك المحلي (866 866 1)، أو على الرقم الدولي (96522957300+)، وكذلك خدماته المتاحة على منصاته الإلكترونية المبتكرة، بما يشمل كل من خدمات تطبيق الهواتف الذكية « KIB Mobile»، الذي يتيح للعميل إمكانية إجراء معظم العمليات المصرفية الأساسية، وكذلك خدمة «KIB دايركت» من الهاتف النقال دون إنترنت، إضافة إلى خدمتي «Live Chat» و«KIB أونلاين» على موقع البنك الإلكتروني www.KIB.com.kw، أو عن طريق الخدمة الهاتفية المرئية عبر تطبيق «KIB موبايل»، فضلاً عن خدمة KIB عبر تطبيق «WhatsApp»، للاستفسارات العامة عن المنتجات والخدمات، من خلال رقم البنك المحلي (866 866 1).

كذلك يؤكد KIB من ناحية أخرى على جهوزية أجهزة السحب الآلي ATM التابعة للبنك لاستيعاب الطلب على عمليات السحب النقدي المتوقعة خلال هذه العطلة، وذلك من خلال توفير السيولة الكافية في الأجهزة بمختلف المناطق في الكويت.

