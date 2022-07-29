مال وأعمال

برعاية وحضور السفير المكسيكي لدى الكويت ميغيل انخيل ايسيدرو، احتفلت شركة فود شويس باطلاق مهرجان المنتجات المكسيكية في متجر « بلسميك» التابع لها، حيث شارك في الأمسية التي تضمنت عرضاً للتذوق لأشهر المأكولات المحضرة بوصفات ومكونات لمنتجات غذائية من علامات مكسيكية شهيرة من أهمها «لاكوستينا»، عدد كبير من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعرب السفير المكسيكي لدى الكويت ميغيل انخيل ايسيدرو عن سعادته البالغة بالحدث الذي يعكس قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، ويؤكد على تميز المنتجات المكسيكية خصوصاً في القطاع الغذائي، حيث تتمتع الكثير منها بشعبية كبيرة في المجتمع الكويتي، لافتاً الى تنوع وتميز العلامات الغذائية المكسيكية والتي من أشهرها «لاكوستينا» مشيراً الى ان منتجاتها تباع في جميع أنحاء المكسيك وفي 40 دولة حول العالم من بينها الكويت حيث انضمت علامة لاكوستينا الى قائمة العلامات المعتمدة لشركة فود شويس والتي توزعها الشركة حصرياً على مراكز البيع بالتجزئة والهايبر ماركت والجمعيات التعاونية.

بدوره صرح الرئيس التنفيذي لشركة فود شويس مروان فارس على هامش الاحتفال تعتمد «فود شويس» في ادارتها لعملياتها التشغيلية في الكويت والتوسع في أعمالها على اتجاهين رئيسين الأول بناء علاقات شراكة راسخة مع العملاء لضمان التطور والنمو محلياً واقليمياً، وثانياً مواكبة توجهات السوق وابتكار أفكار ووضع حلول تلبي متطلبات المستهلكين والشركاء وتنعكس ايجابياً على تطوير قدراتهم وخدماتهم، مشيراً الى أن مهرجان الأغذية المكسيكية يدخل في اطار الاتجاه الأول للشركة وخطتها لتسويق المنتجات الغذائية من العلامات الشريكة والتابعة، وموضحاً أن الخدمات والمنتجات المعتمدة لدى فود شويس تغطي احتياجات عدد كبير من العملاء في السوق المحلي بسبعة قطاعات.

من جهته ثمن نائب المدير العام لشركة فود شويس كريم فارس مشاركة السفير المكسيكي لدى الكويت ميغيل انخيل ايسيدرو في التدشين للاحتفالية الخاصة بمهرجان المنتجات الغذائية المكسيكية الذي نظمته «فود شويس» في متجر بلسميك الذي يجمع تشكيلة فريدة ومتنوعة من المنتجات الغذائية العالية الجودة من أشهر العلامات ومختلف بلدان العالم، مشيرا الى أن المهرجان المكسيكي سيستمر لمدة أسبوعين وهو يستهدف التركيز على ابراز أشهر العلامات الغذائية المكسيكية التي تستخدم على نطاق واسع في السوق الغذائي الكويتي وتحظى باقبال لافت من الذواقة وعشاق الطهي للمأكولات المكسيكية الشهيرة.

