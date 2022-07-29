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أطلقت شركة Ooredoo الكويت، +FIBER الجيل الجديد من حلول (FTTR: Fiber To The Room) الفريدة من نوعها لتعزيز وتحسين تغطية شبكة الإنترنت عن طريق الألياف الضوئية في المنازل والمساحات الكبيرة، وذلك بالتعاون مع شركة هواوي. وتم الإعلان عن الحلول الجديدة في حفل أقيم في مقر الشركة الرئيس في مدينة الكويت بحضور ممثلي الشركتين، وذلك مساء الثلاثاء الماضي.

ويتيح حل FIBER+ (FTTR) الجديد للعملاء استخدام شبكة إنترنت فائقة السرعة في جميع أنحاء المنزل والمساحات الكبيرة ذات الغرف والأدوار المتعددة، مع ضمان استمرار سرعة الشبكة بثبات ودون انقطاع لمنح العملاء تجربة ثرية تجعلها أكثر كفاءة وفعالية.

وطرحت Ooredoo هذا الحل الذكي الفريد من نوعه، بعد اجتياز شبكتها جميع الاختبارات التشغيلية والفنية والتي قام بها الفريق التقني على قدم وساق لمدة 3 أشهر من خلال تركيب FIBER+ (FTTR) في عدد من المواقع والفلل لضمان تقديم هذه التقنية الجديدة بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.

وحول هذه الخدمة قال الرئيس التنفيذي في الشركة، عبدالعزيز يعقوب البابطين: «كعادتنا نواصل في Ooredoo توفير الحلول الذكية لاثراء تجربة عملائنا الرقمية، وتوفير أحدث ما يتم طرحه في الأسواق من تقنيات وحلول مبتكرة، لإثراء تجربتهم الرقمية، من خلال تعزيز شراكتنا المستمرة والمتواصلة مع شركات رائدة في تقديم مثل هذه الحلول الذكية كشركة هواوي».

وأضاف البابطين: «تأتي استمرارية شراكتنا مع هواوي لتقديم الحلول الذكية مثل FIBER+ (FTTR) ضمن خطتنا الاستراتيجية لدفع عجلة التحول الرقمي في مجال الشبكات وتعزيز كفاءة تشغيل شبكاتنا لتوفير فرص غير محدودة لعملائنا، حيث سيستمتع المستخدمون بتجربة مخصصة بشكل أكبر تمتاز بسرعة فائقة وانسيابية عالية، ما سيساعدنا على تمكين الشركات من تطوير مدن المستقبل الذكية والمتصلة».

وأشار إلى أن إطلاق الحلول الجديدة يأتي انطلاقاً من حرص Ooredoo الدائم على تنفيذ الأفكار المميزة على أرض الواقع، لافتاً إلى أنها تأتي بعد عام ونصف العام من الأبحاث والدراسات في السوق الكويتي، وبعد إتمام جميع الإجراءات التنظيمية الرسمية، مؤكداً استمرار الشركة بالارتقاء بتجربة عملائها الرقمية من خلال الاستثمار المستمر وإدخال التقنيات المتطورة في السوق.

وذكر البابطين أنه ضمن مشهد الاتصالات المتغير بسرعة، تواصل الشركة إطلاق الحلول التقنية العاملة بتقنية الألياف الضوئية بما ينعكس إيجاباً على تطوير خدماتها المقدمة للعملاء في السوق المحلي وفق أعلى المستويات.

من جانبه قال ممثل شركة هواوي سيف وانغ، رئيس حساب Ooredoo الأساسي في شركة Huawei: «نفخر بشراكتنا المستمرة مع Ooredoo والتي نعتبرها أهم شريك استراتيجي على مدى العقدين الماضيين، فخلال فترة «كوفيد -19» بذلت الشركتان جهودا مشتركة جبارة للخروج من الأزمة وتقديم أفضل الحلول المتطورة، والتي حصلت نتيجتها Ooredoo على المركز الأول في تقييم Ookla speedtest 2021».

وأكد وانغ: «نحن سعداء باستمرار شراكتنا مع Ooredoo وتعاوننا لإطلاق تقنية هي الأولى من نوعها في الكويت FIBER+ (FTTR) والتي تهدف لإثراء حياة الأفراد الرقمية وتقديم تجربة لا مثيل لها مع إنترنت فائق السرعة بتغطية أوسع وثبات مضمون. كما أننا نؤمن بان اطلاق هذه التقنية الحديثة سترسخ مكانة Ooredoo الرائدة في السوق المحلي وتسهم في نجاحها وتقدمها في بناء الاقتصاد الرقمي بالسوق المحلي».

