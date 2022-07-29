مال وأعمال

نظم بنك الكويت الوطني حلقة نقاشية لطلاب برنامج التدريب الصيفي للتوعية بمخاطر الاحتيال، وذلك في إطار دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي لتعزيز الشمول والثقافة المالية لدى كافة شرائح المجتمع.

واستضافت الحلقة متدربي البرنامج الصيفي والذي ينظمه البنك خلال فترة الصيف بهدف تعريف طلبة المدارس على طبيعة عمل الإدارات والفروع وآليات وأساليب العمل المصرفي وذلك من خلال جولات تدريبية ميدانية على الإدارات المختلفة للبنك.

وشهدت الحلقة نقاشاً مفتوحاً مع الطلاب وتوجيهات ونصائح لهم للتوعية بكيفية مكافحة الجرائم المالية والمحافظة على سرية المعلومات وأمنها كما تضمنت تعريفاً بحملة «لنكن على دراية» التي تهدف إلى رفع الوعي المالي والمصرفي بين كافة شرائح المجتمع.

وسلطت الحلقة النقاشية الضوء على عمليات الاحتيال وإرشادات الأمان وأهم الخطوات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال وغيرها من المواضيع المهمة.

وتأتي هذه الحلقة النقاشية في إطار حرص بنك الكويت الوطني على نشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب وتعريفهم بطرق الاحتيال ومنحهم الإرشادات الضرورية لاستمرار حماية بياناتهم الشخصية والمصرفية».

ودأب الوطني وباعتباره أكبر المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يعمد إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه لرفع خبراتهم في مجال عمليات الاحتيال ومكافحة الجرائم المالية.

ويأتي تنظيم برنامج التدريب الصيفي السنوي في إطار التزام بنك الكويت الوطني بمسؤوليته الاجتماعية وتتويجاً للنجاح اللافت الذي حققه هذا البرنامج خلال الأعوام الماضية بهدف تعميم الفائدة واستيعاب المزيد من الطلبة والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرنامج الوطني للتدريب الصيفي والاستفادة من الخبرة المهنية التي تقدمها دوراته.

