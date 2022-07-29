مال وأعمال

منحت وكالة التصنيف الائتماني، «موديز» لخدمات المستثمرين، بنك «غيتهاوس» تصنيفا ائتمانيا من الدرجة الاستثمارية Baa3 BCA مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل.

ويعد بنك غيتهاوس أحد شركات مجموعة بيت الأوراق المالية.

ويعد هذا التصنيف الائتماني الأول الذي يحصل عليه البنك، حيث أشارت موديز إلى عدد من العوامل الداعمة لتصنيفه، بما في ذلك دوره كبنك رائد ومتنام ومتوافق مع الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى قاعدته الرأسمالية الصلبة، ودرجة السيولة الجيدة للبنك.

وقال فهد فيصل بودي، رئيس مجلس إدارة بنك غيتهاوس: «يعكس التصنيف من وكالة موديز لخدمات المستثمرين قوة البنك ونموه على مدى السنوات الخمس الماضية. كما يعكس التصنيف الاستثماري الثقة في رؤية البنك لمواصلة التقدم وتوفير منتجات مبتكرة لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية.

ويسرنا حصولنا على هذا الاعتراف الذي يعد دليلا على العمل الجاد الذي يقوم به فريقنا ويدعم مصداقيتنا في السوق المصرفية في المملكة المتحدة والعالم».