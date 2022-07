مال وأعمال

تتسم الأجواء في فنادق ومنتجعات فايف FIVE Hotels and Resorts باللارسمية، لكنها لا تعدم الراحة والأناقة، فهي ليست مصممة لتكون أماكن لاجتماعات العمل الجادة أو التفكير الهادئ - بل على العكس تماما.

الاحتفال هو السمة المميزة لفندق فايف، حيث يستمتع قاطنوه بالرقص والغناء والموسيقى طوال اليوم وحتى الليل.

وتضع الفنادق حاليا خططا بعيدة المدى تعد الأكثر طموحا حتى الآن.

فبحلول أوائل عام 2023، تهدف الشركة إلى إطلاق Fly FIVE - وهي طائرة مستأجرة مخصصة يستطيع 19 راكبا داخلها تجربة نفس الأجواء الاحتفالية في الهواء كما يفعلون على الأرض، بما في ذلك البار وأنظمة الإضاءة والصوت ومنطقة تناول الطعام، وتلفزيون 55 بوصة، والسرير الكبير، والحمام الذي يحتوي على دش. هذا يعني أنه بالنسبة للضيوف المشاركين، ستبدأ العطلة من لحظة مغادرتهم المطار.

تتعاون مجموعة الضيافة مع الخطوط الجوية السويسرية Comlux التي تقدم خدمات الرحلات الجوية العارضة لتشغيل الرحلات واستئجارها. يقول الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لشركة Comlux، ريتشارد غاونا: «يتنامى الطلب على السفر الفاخر في قطاع الطيران».

«إن فندق فايف في وضع مثالي لامتلاك طائراته الخاصة Fly FIVE التي من شأنها تقديم خدمة فاخرة وسلسة لنزلاء الفندق من كبار الشخصيات، في الجو وصولا إلى الأرض».

ستتمركز طائرة الشركات النفاثة من طراز ACJ TwoTwenty Airbus في مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال، بحيث يتم تنسيق الرحلات العارضة من Comulx مع الفندق، وفقا لغاونا.

ومن المقرر أن تدخل الطائرة المسجلة «9» H-FIVE حيز الخدمة في يناير 2023. «نتوقع أن تطير الطائرة حوالي 600 ساعة في السنة».

أكثر من مجرد فندق

بدأ مؤسس ورئيس مجلس إدارة فايف، كبير مولشانداني، بتصميم أول فندق فايف في نخلة جميرا في دبي في عام 2013، بمساحة مفعمة بالحيوية والنشاط.

يوضح مولشانداني: «لقد بنيت العلامة التجارية واضعا في اعتباري أن يلائم الجميع سواء كنت تبلغ من العمر 18 أو 80 عاما. أردت أن أمنح الناس تجارب ممتعة».

استغرق بناء الفندق، الذي يضم 476 غرفة فندقية و221 مسكنا، أربع سنوات.

تم إطلاق فندق فايف في نخلة جميرا FIVE Palm Jumeirah في دبي في 2017 وسط ضجة كبيرة، بمكعب زجاجي فريد بمساحة 15 مترا في 15 مترا في وسط الفندق، وهو ما جذب الانتباه الإقليمي والعالمي.

من المقرر أن تتم مجموعة من التوسعات الدولية الأخرى، حيث قال مولشانداني إنه سيتم الإعلان عن فندقين آخرين على الأقل في أوروبا قريبا.

من المثير للدهشة أن إطلاق العلامة التجارية فايف كان الخطوة الأولى لرائد الأعمال الهندي في مجال العقارات، مولشانداني، في قطاع الفنادق - وهو ما يعتقد أنه قد استفاد منه جيدا.

ذكريات حية

فايف هي علامة تجارية لجيل الشباب، حيث تقل أعمار 73 % من ضيوفها عن 35 عاما، وفقا للشركة. وباعتبارها شركة مفضلة لدى جيل الألفية والجيل زد Gen-Z، تعتمد مجموعة فايف بشكل كبير على منصات الوسائط الاجتماعية للتسويق والترويج وتبذل جهدا للتفاعل بشكل كبير مع متابعيها. يشير المؤسس إلى أن «وسائل التواصل الاجتماعي ضرورية للنجاح هذه الأيام، خاصة إذا كنت ترغب في تنمية علامتك التجارية دوليا وعالميا». ويضيف «أنا لا أنظر للعولمة من منظور اقتصادي فحسب، فالعولمة هي أيضا ثقافة وطرق لارتباط الناس. انظر إلى Squid Game - وهو برنامج تلفزيوني كوري سيطر على العالم بفضل وسائل التواصل الاجتماعي». إيمانا بأهمية تمكين الضيوف من إنشاء محتوى جاذب ولافت للنظر، استثمرت فايف في إنشاء مساحات في جميع أنحاء فنادقها صُممت خصيصا للصور والسيلفي. لا تحصر فنادق فايف نفسها في مفهوم الفنادق والمنتجعات، بعد أن بنت اسما معروفا لتجاربه الممتعة والفريدة.

يقول مولشانداني: «نرى فنادقنا تجربة شاملة؛ لا فقط مجموعة من الغرف، حيث تمنحك الفنادق الخمسة تجربة ترفيهية حسية - وغرفتك هي مكان للنوم فقط». «أعتقد أن الكثير من الفنادق تنخرط في تصميم الغرف وتنسى البقية. بالنسبة لنا، هنا تكمن الفرص. هذه هي المساحة التي أردنا إحداث فرق فيها لأننا نريدك أن تنظر إلى عروض الضيافة لدينا على أساس أنها تجارب حيوية».