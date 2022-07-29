الأولى

كشفت مصادر نيابية عن وجود شبه اتفاق نيابي - حكومي على عدم عقد جلسات لمجلس الأمة بعد الاعلان عن التشكيل الوزاري الجديد على أن تصدر الموازنة المالية العامة للبلاد عبر اصدار مرسوم ضرورة ثم يعرض على البرلمان المنتخب الجديد.

وأوعزت المصادر اسباب هذا التوجه لعدم الرغبة الحكومية بالدخول في اي مسائل خلافية مع المجلس الحالي فيما لو حددت جلسات خاصة لتمرير بعض التشريعات وكذلك لتمكينها من الترتيب المبكر لمرسومي الحل والدعوة للانتخابات.



ونوهت الى ان هذا التوجه قد يكون الأقرب للتطبيق فيما لو لم تستجد أمور ضمن ترتيبات المرحلة المقبلة تستدعي عقد جلسات.

وكشفت المصادر عن ان خارطة الطريق للاصلاح الشامل قد تحددت من خلال نواب الاعتصام بأن تكون من خلال المجلس المقبل على أن يكون من الممكن في حال عقد جلسة لمجلس الأمة الحالي أن يناقش فيها تشريع المفوضية العليا للانتخابات والتصويت بالبطاقة المدنية.

ولفتت المصادر الى ان برنامج استقامة واستدامة المقدم من نواب الاعتصام ومؤتمر شركاء في الاصلاح والبناء 2021، سيقطع الطريق على تدخلات النواب السابقين والتيارات السياسية لفرض اجندة تعديل قانون الانتخابات والغاء حرمان المسيء بشكل يمكن نواب تركيا من خوض الانتخابات المبكرة المرتقبة.



وكان مكتب مجلس الأمة عقد اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضور نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، وأمين سر المجلس النائب فرز الديحاني، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد الحمد، بالإضافة إلى أمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني.