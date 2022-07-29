الأولى

توقعت إدارة الارصاد الجوية، أن تتأثر البلاد، ابتداء من اليوم الجمعة، بامتداد منخفض حراري، يمد المنطقة بكتلة هوائية حارة ورطبة، تتكاثر معه السحب المصحوبة بأمطار متفرقة الرعدية أحياناً.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الارصاد الجوية عبدالعزيز القراوي: حتى الآن توجد مؤشرات إلى هطول أمطار غزيرة على البلاد، والأمطار المتوقعة ستكون خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق فيما أكد خبير الارصاد الجوية محمد كرم عدم وجود أي تخوف من جريان سيول الأمطار في البلاد بسبب حالة الطقس المتوقعة.



وتحسبا لأي طارئ بزيادة منسوب المياه في المناطق، أعلنت الأجهزة الحكومية المعنية حالة الاستنفار حيث وجه وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى، اللجنة التنفيذية لتداعيات الأمطار والسيول، وكذلك القياديين بالاستعداد التام لمواجهة أي تقلبات قد تحدث في الحالة الجوية وسوء الطقس في ظل التوقعات بوجود تقلبات جوية وأمطار رعدية قد تشهدها البلاد اليوم وغدا.

كما وجه الموسى بإرسال فرق الصيانة للكشف على المناطق التي يتكرر فيها تجمع مياه الأمطار والغرق وإيجاد الحلول اللازمة لها، والتعاون مع جميع الوزارات الخدمية ووزارة النفط لحل هذه المشكلات.



على أثر ذلك، بدأت فرق الصيانة فعليا بالكشف على المناطق التي تكرر فيها تجمع المياه خلال مواسم الامطار، داعية إلى المحافظة على مناهيل الأمطار وعدم إلقاء المخلفات بها، حيث أن انسداد تلك المناهيل يؤدي إلى تجمع مياه الأمطار ومن ثم غرق المواقع مع ارتفاع معدلات الهطول.

في السياق، أصدرت وزارة الداخلية، بياناً استناداً إلى تحذيرات إدارة الارصاد الجوية، دعت فيه الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وطلب المساعدة عند الضرورة عبر هاتف الطوارئ رقم 112 وناشدت رواد البحر بعدم التردد بالاتصال على عمليات خفر السواحل رقم 1880888.

وأكدت الداخلية أن الإدارة العامة للدفاع المدني تراقب حالة الطقس وفقا لمؤشرات خبراء إدارة الارصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني وأنها رفعت مستوى التنسيق مع جهات الحماية المدنية العسكرية التابعة للجنة الدفاع المدني كما رفعت جهوزية فرق الطوارئ ونشرها تحسبا لأي طارئ.



وكانت موجة سيول وفيضانات صيفية مباغتة ضربت عددا من دول الخليج وايران نتيجة الأمطار الغزيرة، في مؤشر واضح على امتداد تأثيرات التغير المناخي الى المنطقة.

واجتاحت سيول عارمة إمارات الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة عقب هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق بعض الطرق وانقطاعها، وأظهرت مقاطع نشرت على تويتر وسناب شات السيول التي ضربت الإمارات الثلاث وقد تسببت في غرق عدد كبير من المركبات.وعلى الفور اطلقت العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية علمية الأيدي الوفية لإنقاذ المتضررين. كما أعلنت الحكومة الإماراتية عن تشكيل لجنة عاجلة لحصر الأضرار ووجهت بنقل جميع الأسر المتضررة في المناطق الشرقية لمواقع إيواء مؤقتة.



كما شهدت ولايات شناص وصحم والرستاق بمحافظة الباطنة شمال سلطنة عُمان هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان عدد من الشعاب والأودية. وفي قطر سقطت أمطار غزيرة غير معهودة في هذا الوقت مصحوبة بالبرق والرعد فيما تداول مغردون وإعلاميون قطريون مقاطع فيديو تُظهر شوارع العاصمة الدوحة وقد غرقت بسبب الامطار.وفي اليمن، حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو من هطول أمطار تؤدي إلى حدوث فيضانات مدمرة بينما ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في اليمن إلى 22 شخصا على الأقل، بينهم أطفال.



اما في ايران التي يعبرها المنخفض الهندي فقد قتل ستة أشخاص على الأقل ولا يزال عشرات في عداد المفقودين، جراء سيول طينية ضربت فجر امس مناطق قرب طهران.

وقال مدير جمعية الهلال الأحمر الإيرانية بير حسين كوليوند للتلفزيون الرسمي إن الأمطار الغزيرة ، أدت لانزلاق التربة في قرية، امام زادة داوود. بينما أكد وزير الداخلية أحمد وحيدي أن الوحول وصل ارتفاعها الى أربعة أمتار. وأظهرت صور وأشرطة مصوّرة تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيلا من المياه يبتلع احياء القرية المنكوبة.