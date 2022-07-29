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بغداد - الوكالات: عاش العراق ليلة عصيبة بعد ان اقتحم الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وسط العاصمة بغداد، حيث رددوا هتافات مؤيدة للصدر، ومناهضة لقوى الإطار التنسيقي الذي رد بتأكيد عزمه ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء....(طالع ص 12).



وبعد ساعتين من الاقتحام دعا الصدر أنصاره إلى الانسحاب، قائلا في تغريدة على تويتر: وصلت رسالتكم أيها الأحبة، فقد أرعبتم الفاسدين، صلوا ركعتين وعودوا لمنازلكم سالمين. وانطلقت التظاهرة بعد الظهر من ساحة التحرير في وسط العاصمة، حيث رفع المتظاهرون الأعلام العراقية وصوراً للصدر، معبرين عن رفضهم ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء ثمّ توجهوا عبر جسر الجمهورية إلى بوابات المنطقة الخضراء.



من جهته دعا القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من مبنى مجلس النواب. فيما أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا، لكنه حذر من أن البلد يمر بظرف دقيق وأمامه تحديات جسيمة واستحقاقات كبرى تستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديموقراطي السلمي.



في المقابل أعلن الإطار التنسيقي في العراق، امس، مضيه في تشكيل حكومة بزعامة محمد شياع السوداني، ونقلت وسائل إعلام محلية، تأكيد تحالف قوى الإطار التنسيقي المضي قدما في تشكيل الحكومة بزعامة السوداني رغم اقتحام البرلمان. بدوره أعلن السوداني (52 عاما) التمسك بتكليفه من الإطار التنسيقي لشغل المنصب، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.