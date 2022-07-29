الأولى

دعا وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس إلى تسخير جميع الإمكانات البشرية والفنية والإدارية لأداء الشعائر الدينية بكل سهولة ويسر، معربا عن تقديره البالغ لأصحاب الحسينيات لتعاونهم وتفهمهم طبيعة الإجراءات الأمنية وتأييدهم الكامل ومساندتهم لها.

جاء ذلك في تصريح صحافي للفريق البرجس نقله بيان صحافي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة عقب ترؤسه امس اجتماعا أمنيا لبحث الإجراءات الأمنية والمرورية والوقائية لتأمين مجالس الحسينيات ودور العبادة خلال شهر محرم وآلية التنسيق مع الأجهزة الحكومية والأهلية والمجتمعية.

وشدد البرجس على أنه لا مجال للاخطاء والتجاوزات بل التزام كامل بالقانون وتطبيقه على الجميع دون تهاون وجهوزية دائمة والحرص على اليقظة والانتباه والتنسيق والتعاون الفوري مع الجهات المعنية.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية والإبلاغ عن أي ملاحظات أمنية للقياديين المشرفين على عملية التأمين أو على هاتف الطوارئ (112). وأثنى البرجس على رجال المؤسسة الأمنية لما يبذلونه من جهد وتفان في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره مطالبا الجميع بالتعاون مع رجال الأمن للحفاظ على سلامتهم.

ونقل لهم تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ طلال الخالد على جهودهم المتواصلة في ترسيخ ركائز الأمن والأمان، معربا عن تمنياته لهم بالنجاح كالعهد بهم دائما في تطبيق الخطط والإجراءات الخاصة بتأمين الحسينيات خلال شهر محرم.