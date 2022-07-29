الأولى

قال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد: إن الإحالة للجنة التحقيق بمحكمة الوزراء إجراء اعتيادي أمام أي بلاغ، ولم أبلغ رسمياً حتى هذه اللحظة بأي إحالة أو تحقيق، وإذا تم ذلك، سنزوّد الجهات المعنية بكل ما نملك من أدلة دامغة.

وقال في رد «لتصحيح أي لغط بما يخص مكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن»: كلي ثقة بصحة موقفنا القانوني وسلامة الاجراءات وتسلسلها والحرص على مصلحة الصندوق السيادي. وأضاف: «أنفي نفيا قاطعا كل ما ورد من اتهامات بوسائل التواصل والتي يتم الترويج لها، فهي اتهامات كلها كذب وبهتان».

وختم «لن أقبل بإقحام الصندوق السيادي في أجندات وخلافات شخصية مشبوهة، وسنقابل كل ما من شأنه الإضرار بسمعة الكويت بحزم عبر كل الوسائل القانونية المتاحة جنائية ومدنية ضد أي كان».