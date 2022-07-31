سمو أمير البلاد هنَّأ ملك المغرب وعزَّى الإمارات وإيران

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش، مشيداً سموه بما حققه البلد الشقيق في عهد جلالته من نهضة تنموية، شملت مختلف الميادين، وبالعلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط الكويت والمملكة المغربية، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق وشعبه الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته..

وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على إمارات الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير عدد من المرافق العامة والممتلكات سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء، وأن تمكن المسؤولون في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس آية الله د.سيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت بالقرب من العاصمة طهران، والتي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وتدمير المرافق العامة والممتلكات، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.