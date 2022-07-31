سمو ولي العهد هنَّأ ملك المغرب وعزَّى الإمارات وإيران

وطن النهار

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية ضمنها سموه خالص التهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش راجيا سموه لجلالته وافر الصحة والعافية وللبلد الشقيق المزيد من الرقي والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على إمارات الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير عدد من المرافق العامة والممتلكات، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس آية الله د. سيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ،ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت بالقرب من العاصمة طهران وما أسفرت عنه من سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء.

