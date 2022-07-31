النواف: العلاقات الكويتية - السعودية تاريخية وصلبة

وطن النهار

تلقى الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيه عن خالص تهانيه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته له بكل التوفيق والسداد.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود على مشاعره الطيبة التي تعكس عمق الروابط الكبيرة والعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا له دوام الصحة وموفور العافية.

وأكد أن العلاقات بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية قائمة على الوشائج الأخوية ومبنية على أسس تاريخية صلبة مبينا حرص قيادة البلدين لدفعها إلى آفاق أرحب في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأخويهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله ورعاهم.

وتلقى الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من وزير الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية بسام المولوي أعرب فيه عن خالص تهانيه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته له بكل التوفيق والسداد.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لوزير الداخلية والبلديات اللبناني على مشاعره الطيبة التي تعكس عمق الروابط الأخوية والعلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين.

وأكد متانة العلاقات التاريخية بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية، مشيرا الى حرص البلدين لدفعها إلى آفاق أرحب ومجددا التأكيد على موقف دولة الكويت الداعم للبنان في مختلف المجالات.