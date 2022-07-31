طلال الخالد وجّه برفع سن التسجيل في الجيش و«الداخلية» إلى 30 عاماً

وطن النهار

ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إفساح المجال أمام الشباب الكويتي لخدمة وطنهم، كونهم إحدى أهم ركائز العمل والبناء والنهضة لمستقبل الكويت، وبمباركة ودعم مباشر من قبل الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح الجهات المختصة في وزارة الدفاع إلى العمل على رفع سن التسجيل أمام الراغبين في الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية (كطلبة ضباط) من حملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس) في كلية علي الصباح العسكرية ليصبح (30) عاماً بدلاً من (28) عاماً.

كما وجه الجهات المختصة في وزارة الداخلية إلى العمل على فتح التسجيل أمام جميع التخصصات الجامعية للراغبين في الالتحاق بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية مع تعديل الحد الأدنى لتقدير حملة المؤهل الجامعي، بالاضافة إلى تعديل نسب قبول حملة شهادة الثانوية العامة، بحيث تكون موحدة مع ما هو معمول به في كلية علي الصباح العسكرية، وذلك بهدف تحقيق العدالة والمساواة في سياسة وشروط القبول بالكليات العسكرية والأمنية في البلاد، مع مراعاة عدم الإخلال أو التعارض لهذه التعديلات مع الأنظمة والقوانين المعتمدة في هذا الشأن، مع التأكيد على اعتماد نظام (القرعة) لتحديد المقبولين من المتقدمين في حال زيادة عدد المجتازين لشروط القبول عن العدد المطلوب.

وتأتي هذه الخطوة مراعاة للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد جراء جائحة كورونا، وما نتج عنها من قيود حالت دون قبول أبناء الوطن للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية، وتمنى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح أن يوفق المولى عز وجل أبناء الوطن إلى العمل على استكمال مسيرة العطاء والتضحية والفداء لبلدنا الحبيب في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.