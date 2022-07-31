الحسينيات توشَّحت بالسواد استقبالاً لليالي عاشوراء

وطن النهار

استقبلت الحسينيات في الكويت شهر محرم الحرام من العام الهجري 1444 بمظاهر الحزن والاسى وخيم السواد على قلوب المؤمنين واكتست جدران الحسينيات باللون الاسود ايذانا ببداية «عاشوراء» واحياء شعائر استشهاد الامام الحسين عليه السلام واهل بيته وانصاره في يوم الطف. وكان اصحاب الحسينيات والمتعهدين للمجالس الحسينية الذين حرصوا دائما على تنظيم واجتياز هذا الموسم الديني بامن وامان وكعادتهم قاموا بالتنسيق مع الجهات الامنية والمرور والطوارئ الطبية والمطافي والجهات ذات المسؤولية المشتركة لتسهيل حركة السير ووضع الحواجز وتوفير العدد المناسب من رجال الامن والمنظمين والمتطوعين واتباع كل الوسائل لاتقاء حدوث اي طارئ او حريق او مشاكل امنية والتعامل معها حسب القوانين والاشتراطات اللازمة.

الحسينية الجديدة

اقامت الحسينية الجديدة مجلسا حسينيا مساء امس الاول استعدادا لاستقبال ليالي شهر عاشوراء من شهر محرم 1444 هجري حيث ارتقى المنبر الخطيب سيد محمد شبر والقى محاضرة حملت عنوان «لماذا نقيم المجالس الحسينية» وقال: احينا كثيرة وفي كل عام يطرح علينا هذا السؤال لماذا تقيمون المجالس سواء من بعض المذاهب واحيانا من الموالين لمذهب اهل البيت وسوف نذكر اربع اسباب لذلك مشيرا الى ان السبب الاول هو تعظيم شعائر الله عز وجل وقد قال تعالى في كتابه الكريم «ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب» واقامة تلك المجالس تعظيم لشعائر الله. اضاف: كلمة شعائر بمعنى علامات وهي علامات خاصة بالدين وممكن ان يكون مصداقها حيوان مثلا او علامة على بلد وممكن ان يكون كتاباً او بناء او جبل او غيره.

وتابع: واعظم الشعائر محمد وال محمد وتعظيم النبي واحترامه وتقديسه تعظيماً لشعائر الله وكذلك تعظيم الائمة المعصومين والامام الحسين الذي ضحى بنفسه في سبيل الله والذي ناتي في ايامه نحيي تلك ونستذكر فضائله وهي امور تنطبق على الاية المباركة. وزاد: اما السبب الثاني فهو اداء اجر رسالة النبي صلى الله عليه واله، فرسول الله بعث رحمة للعالمين وتحمل ما تحمل من الاذي وبذل الكثير في سبيل الدعوة وهو القائل ما اوذي نبي بمثل ما اوذيت وبعد كل ذلك وفي اواخر ايام حياته يذكر ان بعض الصحابة اجتمعوا وفكروا كيف يكافئون النبي على مجهوداته واقترح البعض إن يقدموا هدية او بيتاً او غيره وعندها نزلت الاية الكريمة «قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى» وإقامتنا لهذه المجالس واحياء ذكرى الامام الحسين عليه السلام وتعتبر من اوضح المصاديق لاظهار المودة والمحبة لهم، فنحن نعزي الرسول صلى الله عليه واله والزهراء عليها السلام.

وحول السبب الثالث قال شبر: نحن نقيم هذه المجال للفوائد واخذ العبر والدروس ومع ما ينقل دائما في المجالس ان الامام الحسين عبرة وعبرة، فالعبرة تكمن بالدمعة وبكاؤنا على الامام الحسين عليه السلام ومن جهة اخرى فهي عبرة وفائدة،فنحن من جهة نأتي لنتدارس نهج الامام ونتعلم منه ومن سيرته ونسير على نهجه ومن جهة نحزن ونبكي على مصيبته، فاليوم نرى بعض المؤمنين يقول ان هناك مسالة شرعية ترتبط بالوضوء او الغسل كنت اخطئ فيها وقد تعلمتها من مجالس الامام الحسين عليه السلام وهذا معناه ان هذه المجالس ذات فائدة ونتعلم منها الكثير وكذلك بعض المسائل العقائدية المهمة وكذلك الاخلاق والتعامل مع الناس وهي مجالس فيها البركة وتحل المشاكل الاسرية وانا من خلال تجربتي وجدت ان النصائح خلال ليالي عاشوراء تؤثر اكثر في الناس وتطبيقها اكبر.

وختم شبر: اما السبب الرابع والفائدة من اقامة مجالس الامام الحسين عليه السلام فهو تحصيل الاجر والثواب وهناك روايات كثيرة تحثنا على هذه التجمعات وعلى ذكر اهل البيت واقامة المجالس وتبين لنا مقدار الاجر الكبير والعظيم من وراء اقامة هذه المجالس ومضمون الخبر يلتفت الامام الصادق الى احد الرواة ويقول له اتجلسون وتتحدثون وتذكرون مناقبنا وفضائلنا والمصائب التي تجري علينا، فيقولون بلى يا سيدي نجلس ونتحدث فيقول: يا هذا ان هذه المجالس احبها احيوا امرنا فرحم الله من احيا امرنا من ذكرنا وذكرنا عنده وبكى علينا غفر الله له جميع ذنوبه، ونحن نسعى لهذا الاجر والثواب.

حسينية الأوحد

وتمهيدا لاستقبال شهر محرم الحرام وليالي عاشوراء اقامت حسينية الاوحد اولى مجالسها حيث ارتقى المنبر الشيخ جعفر الحداد وتحدث في محاضرة حملت عنوان «النبوة تعريف ومراتب» مستهلا حديثه بالاية الشريفة «كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق» وقال: كان الناس ملة واحدة وعلى دين واحد والمفسرون تحدث بعضهم ان الناس كانوا مؤمنين والبعض قال كلهم كفارا ومن قال إنهم مؤمنون فسروا بان الفترة كانت بعد النبي نوح عليه السلام وما بقي على وجه البسيطة الا من بقي مع نوح في السفينة وينبغي ان يكونوا مؤمنون برسالة النبي نوح، اما الراي الاخر بأنهم كفار استند على ان الفترة المقصودة كانت قبل النبي نوح عليه السلام مابين ادم والنبي نوح لذلك هم كفار ولم تكن هناك شريعه معينة يهتدون اليها، وكلا الرأيين غير صحيح، والرواية الواردة عن الامام محمد الباقر عليه السلام يقول: كان قوم النبي نوح عليه السلام لا مهتدين ولا ظلال بمعنى ان الناس من فترة النبي ادم الى النبي نوح عليهما السلام الناس كانوا على الفطرة ثم بعث الله عز وجل النبيين للتبشير والانذار وانزل معهم الكتاب والشرائع ليهتدي الناس الى مافيه مصالحهم وسعادتهم.

واضاف: علينا التمعن في اسباب وعلل نزول الانبياء واستنادا الى قاعدة اللطف الالهي ومنها اللطف المحصل وهي المقدمات التي يكون منها نصل الى الغايات وهي صون الخلق من العبث، وكذلك لدينا لطف مقرب بحيث يكون العبد معه اقرب للطاعة وابعد عن المعصية من خلال الوعد والوعيد والترغيب والترهيب واستنادا لهذه القاعدة اقتضت حكمة الله -عز وجل- ان يرسل الانباء والرسل حتى تتحقق الغاية من الخلق وهي الوصول الى الله والتعرف عليه حتى يعبد لا تتحقق الا بارسال الانبياء والرسل وهو ما ذكرته الايات الشريفة في مضامينها.

وقال: غاية الشرائع المقدسة هي سعادة البشرية وهو ليس بمعنى الفرح بل بلوغ العقل الى الكمال وكمال العقل معرفة الله وتمام معرفة الله هو معرفة محمد وال محمد وتجلي الله سبحانه وتعالى لخلقه من خلال اسمائه وصفاته، واشار الى اتمام الحجة على الخلق من خلال ارسال الانبياء والرسل لكي لا يأتي احد يوم القيامة ليقول انا لم اعرف الله فلا رب العالمين تجلى لي ولم اخاطبه ولا ارسل لي نبياً فلذلك تمت الحجة من الله من خلال ارسال الانبياء والرسل، وفي رواية الامام الصادق عليه السلام «لم تخل الارض منذ ان خلق الله ادم من حجة لله فيها، ظاهر مشهور او غائب مستور ولولا ذلك لم يعبد الله عز وجل»، ولفت الى ان من اسباب ارسال الانبياء هو انقاذ للناس من الجهل والضلالة.

