العوفان: «يوم الشهداء» ملحمة تاريخية تتوارثها الأجيال

وطن النهار

ذكرى «يوم الشهداء» 2 أغسطس من كل عام، أحد أهم الأيام التي لا تنسى في ذاكرة المجتمع الكويتي، لما يحمله من عناوين الصبر والتضحية والمقاومة للعدوان العراقي الغاشم، والتي سطر خلالها أبناء الكويت وشهداؤها الأبرار أروع الأمثلة في التمسك بأرضهم ووطنهم وعروبتهم.

في هذا السياق، وبمناسبة الذكرى الـ«32 للغزو العراقي الغاشم» على الكويت في 2 أغسطس 1990، أكد مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان، ان هذه الذكرى تمثل الفخر والاعتزاز بما قام به أبناء الكويت وتجسد أكبر تأكيد على التفاف الشعب الكويتي حول قيادتهم السياسية التي تقود رؤية التنمية التي حمل مشاعلها آل الصباح الكرام لعقود طويلة.

وقال العوفان، إن الكتب والوثائق التي كتبت تحتاج لعشرات السنين، لاستيعاب ما تم من تضحيات كبيرة خلال تلك المرحلة من تاريخ شعب الكويت، الذي يثبت على الدوام قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات والتطلعات.

وأشار إلى أن الملحمة التاريخية التي جسدها أبناء الكويت من أجل الوطن تمثل زاداً للأجيال القادمة وأملاً متواصلاً من أجل تحقيق مستقبل أفضل لهم في ظل قيادة حضرة صاحب أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، والتي تحمل إصراراً ومثابرة من أجل بناء وطن أجمل للجميع، مضيفاً أن الشعب الكويتي أظهر خلال هذه المحنة قـوة إرادته وشدة تمسكه بأرضه ووطنه ومدى التفافه حول شرعيته المتمثلة في آل صباح الكرام.

وأكد أن شهداء الكويت الأبرار من أبطال المقاومة الكويتية سجلوا مواقف مشرفة عظيمة وفريدة في مسيرة الكويت وكفاح أبنائها، كما مثل الشهداء إصرار الشعب الكويتي بالحفاظ على أمن وطنهم واستقلاله وعن وحدته في كل مرحلة من مراحل التاريخ، وأظهروا للعالم مدى تمسكهم بالقيم العظيمة للشهادة في سبيل الله والدفاع عن الأرض والعرض.

وفي استعراض منه للفعاليات التي سيتم إطلاقها خلال يوم الشهداء، قال العوفان: إن ذكرى هذا اليوم وما يتم فيها من أنشطة وفعاليات تأتي حتى لا تنسى أجيال الغد ما قدمه آباؤهم وأجدادهم من تضحيات وتخليداً لدور شهدائنا الأبرار من خلال تنظيم المعارض في المجمعات التجارية مثل: الأفنيوز، ومجمع 360، لأنهما يشهدان إقبالاً من المواطنين، كاشفاً عن فعاليات «الكويت هي الوجود الثابت»، كما ستشهد فعاليات هذا العام مسابقة الشهيد الثقافية، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع كلية العمارة - جامعة الكويت لاختيار افضل «نصب تذكاري» يجسد بطولات شهداء الكويت.

وبين أن تعاوناً بين مكتب الشهيد ستشهده فعاليات هذا اليوم مع عدة جهات مثل المشروعات السياحية، ممثلة بأبراج الكويت وشركة الاتصالات الوطنية «اوريدو» لعرض بصمة الشهيد وصور شهداء الكويت على شاشاتهم تخليداً لذكرى شهدائنا الأبرار.

