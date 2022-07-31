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وطن النهار

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وزير التسامح والتعايش الإماراتي يشيد بمتانة العلاقات مع الكويت


أشاد وزير التسامح والتعايش الاماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بمتانة العلاقات بين الامارات والكويت.
واكد الوزير نهيان بن مبارك في تصريح صحافي لدى استقباله سفير دولة الكويت لدى الامارات صلاح البعيجان بمناسبة انتهاء فترة عمله على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين والتي تشهد تطورا مستمرا بدعم ورعاية من قيادتيهما.
واعرب عن تمنياته لدولة الكويت وشعبها الشقيق بدوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
واشار الى ان دولة الكويت ركيزة اساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك انطلاقا من الثوابت التاريخية والرؤى الاستراتيجية المشتركة نحو مستقبل اكثر ازدهارا واشراقا.
واشاد بجهود السفير البعيحان واسهاماته المتميزة خلال فترة عمله في دفع العلاقات الاخوية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين الى آفاق أرحب في مختلف المجالات والقطاعات متمنيا له التوفيق في مهمته المستقبلية.
من جهته اعرب السفير البعيجان عن امتنانه وشكره لدولة الامارات قيادة وحكومة وشعبا على ما حظي به من حسن استقبال وتعاون ودعم على جميع الأصعدة ما أسهم بدوره في إنجاح مهمته خلال فترة عمله.
وأثنى السفير البعيجان على السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة لرئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد ال نهيان وما حققته الامارات من انجازات رائدة في المجالات كافة.


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