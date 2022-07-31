فتح باب التسجيل في الجامعات الأردنية

وطن النهار

أعلن رئيس المكتب الثقافي الكويتي بالأردن الدكتور حمود القشعان فتح باب تلقي طلبات الالتحاق للطلبة والطالبات الكويتيين الراغبين بالدراسة في الجامعات الاردنية للعام الدراسي المقبل اعتبارا من 1 أغسطس ولغاية 15 سبتمبر.

وقال القشعان في تصريح لـ (كونا) إن الجامعات الاردنية سترفض أي طلب بعد الفترة المقررة مؤكدا امكانية اتمام جميع الاجراءات الخاصة بشروط القبول عن طريق (الاونلاين) عبر الموقع الإلكتروني للمكتب ثم ارسالها مع المناديب المعتمدين دون الحاجة للحضور الشخصي قبل فترة بدء الدراسة والمتوقع في الـ10 من اكتوبر المقبل.

