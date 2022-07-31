الكويت تطالب الجميع!

آراء

أغلب المواطنين وأنا معهم يتابع ويشيد بالاجراءات التي أنجزت خلال الأسابيع الماضية ويتساءلون عما سينجز خلال الفترة المقبلة ويتطلعون إلى مكافحة الفساد ومحاسبة المخطئين والمتجاوزين ومستغلي مناصبهم مهما كانت مكانة أو اسم أي منهم، وهذا عمل ايجابي والجميع يصفق له وإذا أردنا أن تكتمل لوحة وصورة مكافحة الفساد وبداية عهد يتخلله الاصلاح والتطور واللحاق بدول الجوار ومن سبقونا في مختلف المجالات، علينا أن نأخذ الأمور بجميع جوانبها وأن نشرك الجميع في محاربة السلبيات وألا ننحاز لطرف أو لمجموعة، وألا نضع اللوم على رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية فقط، بل هناك ايضا من كان لهم دور في الحال التي وصلنا إليها.

فالمعارضة في السنوات الاخيرة وبالأخص الحالية من كان أعضاؤها يتصدرون المشهد السياسي فهي معارضة هشة سهل تفكيكها حتى تحول بيت الامة الى حلبة ومكان لصراعهم السياسي وتصفية الحسابات الشخصية مع منتقديهم ومن يخالفهم الرأي، وللاسف هي معارضة تعتمد على أشخاص وأسماء وليست معارضة مبادئ وقيم ومصالحة للوطن والمواطن .

اليوم إذا أردنا فعلا العمل والتطور والإنجاز وتحقيق مصالح الوطن والمواطن علينا إعادة رسم نظام اداري جديد ومتطور ينتشل البلد ويعتمد على الكفاءات وليس على المحاصصة والترضيات وشراء الولاءات.

السياسة الناجحة والتي تبني وطناً هي أن يخلق الجميع حتى من يختلفون بالرأي مع الآخر يخلقون بيئة عمل وطني، وأن يعملوا بتلاحم دون مشاحنات أو خلافات شخصية، ومثل هذه البيئة على الجميع أن يسهم في توفيرها حتى يراها الجميع أيضا.

التفاؤل عنوان ماشاهدناه من الخطوات والاجراءات مؤخرا، والمواكبة الشعبية مستمرة وبعيون محدقة نحو القادم الذي سيكون افضل مما عليه حالنا الآن، وحال الجميع يقول أن كويت التطور والنمو قادمة بكل المجالات،

ولكن علينا مراقبة الاوضاع السياسيه والادوار التي يقوم بها كل شخص من خلال موقعه، ونبتعد ونتصدى لكل من يريد تفكيكنا وضرب وحدتنا الوطنية التي تبقى سورنا الواقي من الاخطار، فالمرحلة القادمة أو مايطلق عليه اليوم بالعهد الجديد في حاجة الى التلاحم والتعاون والابتعاد عن نبرة الطائفة والقبيلة والعائلة.

وعلينا أيضا مسؤولية اختيار من يستحق تمثيلنا في مجلس الأمة القادم، فالمرحلة في حاجه الى رجال دولة يضعون الكويت واهلها نصب أعينهم، اما اذا كان الاختيار كما كان بالماضي «لاطبنا ولاغدى الشر».

حفظ الله الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه

