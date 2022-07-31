نحن جزء من الحل

آراء

عندما نكون جزءا من المشكلة ونحاول الهروب من مسؤولياتنا ونعلق الاخطاء فقط على غيرنا ونكتفي بأن نجلس في مقعد الجمهور دون أي تدخل ونشاهد الاحباط يتغلغل في بيئتنا ومجتمعنا وتنحصر تعليقاتنا ومساهماتنا في الاطار السلبي وغير المحفز والذي يرسم لوحة سوداء في مستقبل البلد، ننتقد وكأننا لسنا أعضاء في القرار.

في بلد ديمقراطي جميل مثل بلادنا يقع على عاتق الشعب أمور جوهرية تؤثر بشكل كبير ومباشر على الوضع السياسي والاجتماعي تصوروا حتى الوضع الاقتصادي لكم ايها الشعب مساهمة فيه، فأنتم من يختار من يمثلكم في مجلس الامه وارادتكم هي التي تشكل الفريق التشريعي القادر على مساندة الحكومة بشكل احترافي في إدارة البلد، ومن يتكلم عن الفساد فسوف يجد عناصر من هذا الشعب هم من سمحوا واسهموا فيه وبكل فروعه،

من يتكلم عن البيئة المحبطة فدعونا نتعقب مصدرها فسوف نجد الكثير من المواطنين المحبين لوطنهم فقدوا القدرة على التعبير حتى اصبح التحلطم (الانتقاد السلبي) هو اسلوب الشارع اليوم، ودعونا نقرأ لكثير من الصحفيين بأقلامهم المنهزمة والمحبطة، حتى بعض من يطلقون على أنفسهم نشطاء المجتمع أصبحوا وتحت مظلة الحرية يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أفكارهم ومنها الهدامة والسامة، وللاسف هذه الأفعال وغيرها هي السبب في نشر صورة سوداء لمجتمعنا وأصبحت تسوق على أجيالنا الصغيرة وأصبحت هي الصورة التي يرانا من خلالها العالم.

نأخذ نفساً عميقاً

الشعب يجب ان يشعر بالمسؤولية ويجب عليه ان يشعر بأنه جزء من المشكلة ويسعى بأن يكون جزءا من الحل، وان اردنا بأن تبقى الديمقراطية دافع نجاحنا فمن المهم بأن تقوم الاجهزة التربوية والتعليمية والاعلامية في تثقيف المواطنين، بداية من المناهج المدرسية ومن بعده برمجة الدورات وتنظيم المناسبات وبرامج اعلامية مدروسة موجهه للصغار والكبار والهدف من كل هذه الجهود أن يتم رفع الوعي الشعبي في دوره ومسؤولياته وتقدير لنعمة الديمقراطية ودوره في رفع مستوى جودة هذه المنظومة.

