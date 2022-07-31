في وداع سيارة

آراء

«إنما الشُّؤم في ثلاثة: الفرس والمرأة والدار» صحيح البخاري

ماكنت احسب ان تظل معي سيارتي هذا العمر الطويل المديد قصتها اغرب! وحديثها معي اعجب!!

في صيف عام 2010 م تنزل معارض السيارات كعادتها عروضها للموسم الجديد

كنت مترددا ومتذبذبا بين سيارتين: الفخامة والسعة الاميركية والقوة والمتانة اليابانية

ولم ألتفت الى الألمانيات والفشخة، فلست ابالي ان أكون احسن اثاثا ورئيا تجاه الاخريين

ففي جونا الحار الذي يذوب فيه زبر الحديد، لا تصمد فيه الا السيارات اليابانية في ثنايا الطريق

وكنت أتطلع الى سيارة عالية تقيني عثرات الحفر، في شوارعنا التي هي اشبه بالدبايات وطرق الصحراء الرملية.. فيممت شطري قبل جيب البرادو، وكانت نزلت للتو شكلها الجديد وحسبك بهذه فضيلة وميزة، فقد اجتمعت فيها كل الرغبات. يابانية قوية، وجيب عالية الارتفاع، تقيك الازدحام في الطرقات بأن تمتطي الأرصفة والنواصي » ويكيفيك من الزاد ما بلّغلك المحل»

كانت تلك السيارة راحلتي ومؤنستي في الذهاب والإياب

كم مازجت بي الافراح والاتراح والاحزان والدموع والحب والهيام وعلى مقودها جالت بي الدراسات العليا وأفكار كتبي،وانا اسير بها في الطرقات.

بل لست أُبالغ ان ذهب مني كثير من البشر وظللت معها وحيدا فكانت نعم المؤنسة والأنيسة انها البرنسيسية ولا استطيع عنها حولا

عشتها معها اجمل الاحلام وعلى مركوبها نزلت الدموع وعشت معها جميل الذكريات.

في غرقة السيول في احدى الأعوام اذكر ان الطرقات أُغلقت، والجسور اُمتلئت. بمياه الامطار

واذكر إذ ذاك طريق الدائري الخامس النازل الى مجمع الافنيوز مغلقا بالكامل، ولم يكن امامنا رجوع الى الوراء البته وظلت السيارات عالقة بين السيارات التي تقف من خلفها والماء من أمامها!!

فطفقت الجيوب بالاتجاه الرملي على الرصيف يمنةً،وكانت -امام عيني- عالقة تقف بين الماء والطين، ولم تستطع المرور، بسبب غزارة الامطار.

جلسنا لساعات، ولم يكن للصبر منزع، وانا بين ملل الانتظار وركوب الرمال وخطر الغرزة في الطين والماء

كنت أُحدثها كما احدث احد الأصدقاء الخلان، فقلت لسيارتي : أعيينني بهذا اليوم الصعيب

ولم اتوان ان ركبت الرصيف، ودخلت في ثنايا الطريق الموحش، وانا أرى بأم عيني جيوب واقفة، واقعون في حيص بيص وتغريز، لا تتحرك بسبب السيول، فدخلت من بينهم أباريهم واحاول المشي الهوينه تلقاء الوصول الى الضفة الأخرى، حتى وصلت بشق الانفس، وما ان وصلت حتى قبلتها قُبلات على مقود السكان لم تأخذني الدهشة، ولم تحل بقلبي وحشة، كانت تجّملني في أحلك الأوقات، ومرارات الأيام وما فتأت تمدني وتعينيني في الحوالك والمضائق.

وها هو عامها الثاني عشر، بعد عدة صدمات، وكثير من الضربات لا تزال معي الصديق الوفي، ورفيق الطريق الذي عليه تتكأ كما ذا أحدثها وتحدثني هذه الجمادات كان بودي ألا أودعها ولا ان ابيعها لكن قضت الظروف بذلك.وحدا بي الزمان للانتقال لسيارة أخرى.

«ودعتهُ وبودي لو يُودعني صفو الحياة وأني لا أودعُهُ»

حينما بعتها لم اتوان بالحزن عليها كانت بالنسبة لي شقة متنقلة حينما افرغت حاجياتي منها،وجدت بها ما لم يخطر في بالي 14 كتابا ملابس أوراق. رسائل مستندات.شهادات ولاعات مسابيح خواتم واشياء أخرى لا تقال.

كانت نعم الراحلة ونعم الفأل الحسن، والانسان اسير الاحسان.

بيد اني كنت وما أزال متشوفاً الى حلمي الصغير، بسيارة احلامي في الطفولة «بورش كاريرا» ألا هل تُرجعُ الاحلام ما كُحلت بها المقلُ؟!»

