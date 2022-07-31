العنصرية و التمايز!

آراء

العنصرية في مفهومها العام هي الانحياز لجنس معين، أما التمايز فهو تفضيل شيء عن شيء لحدث معين، وما نراه في الآونة الأخيرة هو الخلط مابين العنصرية والتمايز، شاهدت بأن هناك آراء تقول أن بعض الشعوب تكون عنصرية في تعاملها مع الغير، وفي المقابل من ذلك نجد عكس تفسير فعل صاحب هذا الرأي في بعض المواقف التي يتخذها أو الآراء التي يقولها.

وفي حالة مجتمعنا أجد بأن البعض من مدعي حديث عنصرية بعض الشعوب معنا، هم أنفسهم من يمارس العنصرية والتمايز على بعض الأفراد الذين يسكنون في الكويت، نرى من يقول بأن الجالية المعينة يجب ترحيلها، وهناك من يقول أن الأفراد الذين لا يحملون الجنسية الكويتية وليس لديهم جنسية دولة أخرى لا يستحقون الجنسية الكويتية ويجب ترحيلهم!!.

ماحدث من تميز وعنصرية في تعليقات البعض على فيديو قامت بنشره واحدة من الأخوات البدون خلال سفرها وعرضها لصورة لجواز الكويت، هو دليل على ثقافة الانحياز المنتشرة لدى البعض في مجتمعنا، وهذا دليل على تخلف البعض الفكري.

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هناك من اخواننا البدون من ضحوا لأجل الكويت وبقائها واستمرارها ، وهناك من بعض المواطنين من هم خونة وعليهم أحكام قضائية نافذة، والبعض من اخواننا البدون هم أكثر وطنية من بعض المواطنين، وحتى لا نتهم بعض الشعوب بالعنصرية ضدنا يجب علينا ألا نتمايز ونكون عنصريين مع الغير وخاصة من هم من أبناء جلدتنا والذي يفرقنا عن بعضهم اخطاء حكومية سابقة وحالية.