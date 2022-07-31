أهمية الأجيال القادمة

آراء

بعد التطور الذي نعيشه وبعد الاكتشافات التكنولوجيا الحديثة التي تمر في حياتنا، أصبح من الصعب أن نسيطر على فكر الأجيال الصاعدة. والتي ترغب في التحرر من كل القيود التي تحيط بها، لذلك يجب أن نزرع فيهم القيم الحميدة والأخلاق الحسنة.

لكي يستطيعوا أن يفيدوا أنفسهم. ومن ثم يرتقوا بمجتمعاتهم إلى الأحسن والأفضل كما يواجه الكثير من الآباء والأمهات كثيراً من المشاكل في توجيه أبنائهم، يرجع ذلك إلى الفجوة التي تتواجد بين الأجيال.

والتي تجعل الجيل الصاعد يشعر بأن كلام الأشخاص الأكبر منه سناً، لا يتفق معه بسبب فرق السن. لذلك يجب علينا أن نوجه النصيحة بطريقة تجذب ابناءنا إلينا، ولا تجعلهم ينفرون منا.

ولا يحدث ذلك إلا عندما، يكون هناك صداقة بين الشباب وآبائهم وأمهاتهم. يجب أن يكون هناك تقبل لدى الأسر عن التطور الفكري لدى الأجيال وألا تطبق الأفكار التربوية القديمة على أبنائهم .

لأنه يوجد فرق في الثقافات والعادات والتقاليد، كما إن لكل جيل ظروفه الخاصة به. فالأجيال هم امل المستقبل وهم من نرى فيهم مستقبل افضل وحياة أكثر راحة وأمنا نحاول أن نزرع فيهم جميع القيم الحميدة والجميلة ونطبعها بطبع مجتمعنا، وما ينبغي أن نعيش عليه، ان كل اب وكل ام يحلم بأن يصبح ابناؤهم أفضل البشر على مستوى العالم.

