«KIB»: 3.2 ملايين دينار صافي الأرباح بنهاية النصف الأول

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن نتائجه المالية خلال الستة أشهر الأولى من السنة والمنتهية في 30 يونيو 2022، محققاً ضمن النصف الأول من العام صافي أرباح عائدة على مساهمي البنك بمبلغ 3.2 ملايين دينار تقريبا أي بنسبة نمو 43%، وبربحية للسهم بلغت 0.53 فلساً.

ومع حفاظه على جودة ونوعية أصوله وتحسينها باستمرار، نمت حجم المحفظة التمويلية بمبلغ 482 مليون دينار لتصل إلى إجمالي 2.60 مليار دينار في نهاية النصف الأول من العام 2022، بالمقارنة مع مبلغ 2.12 مليار دينار في نهاية نفس الفترة من العام الماضي، محققة بذلك نموا بنسبة 23%.



وقد أسهم ذلك في تسجيل نموا ملحوظاً في أصول البنك بنسبة 22%، حيث وصلت قيمتها الإجمالية إلى حوالي 3.52 مليارات دينار كما في 30 يونيو 2022، مقارنة بمبلغ 2.89 مليار دينار تقريبا بنهاية يونيو من العام الماضي.



نجاحات جديدة



وفي معرض تعليقه على نمو مؤشرات وعوائد البنك المالية، والتي انعكست على نتائجه خلال الستة أشهر الماضية، أكد الشيخ/ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس الإدارة بأن KIB مازال مستمراً في اتباع نهج تحولي يقود مسيرته نحو نجاحات بمستويات جديدة، ويضمن حفاظه على مسار نمو مستدام، مع إحراز المزيد من التقدم فيما يتعلق بأركان استراتيجيته المتكاملة والمطورة، والتي أفاد الجراح بأن البنك لايزال قائماً على تطبيق خططها، وذلك عبر تبنيه لنموذج عمل أكثر حداثة واستدامة ومرونة، ورؤية تقدمية تستجيب وتتفاعل مع التغيرات السريعة في السوق المحلي والإقليمي وتواكب بيئة عمله التشغيلية وتطوراتها التكنولوجية.



كما كشف الجراح عن زيادة حجم محفظة الاستثمارات الأوراق المالية لـ KIB (بما يشمل الاستثمارات في الصكوك عالية الجودة)، بمبلغ 57 مليون دينار تقريبا أي بنسبة 24%، لتصل إلى حوالي 298 مليون دينار في نهاية النصف الأول لعام 2022، مقارنة مع 241 مليون دينار تقريبا للنصف الأول من العام الماضي، ووفقاً لما قاله الحراج فإن البنك قد قام بتحقيق هدفاً رئيساً ضمن أركان استراتيجيته، والمرتبط بتوسيع نطاق أنشطته التمويلية والاستثمارية محلياً وإقليمياً، وكذلك على المستوى الدولي عبر المساهمة في صفقات التمويل المشترك لأكبر المؤسسات العالمية.



سياسات قوية



مضيفاً: وكجزء من استراتيجيتنا أيضاً، حرصنا في KIB منذ البداية على وضع سياسات قوية وتعيين أفضل المنهجيات، وذلك فيما يتعلق بالممارسات التحوطية الناجحة لإدارة المخاطر، والتعامل والتكيف مع تداعياتها بما يضمن للبنك الاستمرارية الكاملة في أعماله وإبقاؤه على منحى يواصل عليه تقديم عوائد مجزية ونامية لكل من مساهميه ومودعيه.



نمو ملحوظ في الودائع



ومن جانبه، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في KIB، رائـد جواد بوخمسين، بأن البيانات المالية المرحلية للنصف الأول من 2022 شهدت أيضاً نموا ملحوظاً في الودائع، بحيث ارتفعت حسابات المودعين في البنك بحوالي 512 مليون دينار، تقدر بنسبة 29%، وصولاً إلى 2.29 مليار دينار تقريبا كما في 30 يونيو 2022، مقارنة بـ 1.78 مليار دينار كما في 30 يونيو 2021.

مشيراً ضمن سياق متصل إلى بلوغ حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك لـ 246 مليون دينار تقريبا، مع إثبات جدارته في الحفاظ على معايير جيدة لكفاية رأس المال، لافتاً إلى تحقيق 16.6% من معيار كفاية رأس المال المطابق لتعليمات بازل 3 حتى نهاية النصف الأول لـ 2022، ليتمكن بذلك من الاستمرار في تجاوز الحد الأدنى للمستويات المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي.



التصنيف الائتماني



ونوه بوخمسين إلى استمرار وكالة فيتش العالمية بتثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل (Long-term IDR) لـ KIB عند A، وتثبيت القدرة الذاتية (VR) له أيضاً عند bb- مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ذكر أن هذه التصنيفات لـ KIB تعكس متانة مركزه المالي وجدارته الائتمانية ضمن إطار محركات التصنيف الرئيسة.



استراتيجيته متكاملة



وفي ختام البيان، أكد كل من الجراح وبوخمسين على التزام إدارة KIB التنفيذية المتواصل بتحسين أدائه وتحقيق أهداف البنك ضمن ركائز استراتيجيته المتكاملة، بما تتضمن تطوير أعماله المالية والمصرفية الشاملة وتعزيز كفاءة عملياته التشغيلية، إضافة إلى الارتقاء بأنظمته وبنيته التحتية التكنولوجية، مع تعزيز البنية الرقمية لأعمال البنك بأحدث المفاهيم العالمية، فضلاً عن الاستثمار بشكل أساس في رأس ماله البشري مع خطط للنهوض بالكوادر الوطنية والتركيز على المواهب الطموحة.



كما لفتا من جهة أخرى، إلى تفعيل دور البنك التنموي في المجتمع ضمن برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية، والذي يأتي في طليعة أولويات KIB الاستراتيجية، مكثفاً جهوده في توسيع نطاق مبادراته ومشاركاته المجتمعية المتنوعة، بما يجعله أكثر شمولاً، وبمساهمات فعالة على جميع الأصعدة، الاجتماعية، والبيئية، والإنسانية، والوطنية منها وما إلى ذلك.

كذلك، أكد كل منهما بأن البنك مازال يواصل أعماله الداخلية بممارسات مؤسسية مسؤولة ومستدامة، تحت مظلة ادارة البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات، وتطبيقاً لبنود الاتفاق الدولي للأمم المتحدة (UN Global Compact)، كونه أول مؤسسة مصرفية فالكويت تنضم لها.



كلمة شكر



أثنى كل من الجراح وبوخمسين على جهود طواقم عمل البنك المتفانية، وتقدما لهم بالشكر الجزيل على مساهمتهم الفعالة والموثوقة في تحقيق نتائج إيجابية على نحو متصاعد، والشكر موصول لبنك الكويت المركزي لدعمه المتواصل ومساندته الدائمة، مثمنين دورهم الرقابي والإشرافي المتميز.

كما قدما الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة والفريق التنفيذي على الدعم والتوجيه المتواصل الذي يقدمونه من أجل تعزيز تواجد علامة KIB التجارية، محلياً وإقليمياً.