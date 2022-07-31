محمد الهاشل ضمن كبار مستشاري «ماكينزي» العالمية

مال وأعمال

ضمت شركة ماكينزي للاستشارات، والتي تعد من أبرز الشركات الاستشارية عالمياً في مجالات الإدارة والتطوير، محافظ بنك الكويت المركزي السابق الدكتور محمد الهاشل إلى كبار مستشاريها.

يأتي انضمام الهاشل إلى ماكينزي، بعدما قاد المركزي خلال عقد من الزمن، بين عامي 2012 و2022، قبل أن يطلب عدم التجديد عند انتهاء ولايته في مارس الماضي، حيث تمكن الناظم الرقابي خلال قيادته من التعامل مع العديد من الملفات والاستحقاقات المهمة على مستوى تطوير وتنمية الصناعة المصرفية والمالية في الكويت.

واستطاع المركزي خلال فترة تولي الهاشل لقيادة دفّته مواجهة تداعيات العديد من الأزمات العالمية والمحلية على القطاع المصرفي بحصافة، بإجراءات استباقية تارة، وبأخرى وفقاً للمعطيات تارة أخرى، الأمر الذي زاد طبقات الحماية لدى البنوك الكويتية، ومكّنها من الخروج من الأزمات بسلام، بل إنها دخلت أزمة «كورونا» من موقع قوة، لتكون شريكاً في صناعة حلول الأزمة لا جزءاً منها.

وجاء الهاشل ضمن قائمة أفضل محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لـ4 أعوام متتالية، وفقاً لتقييم مجلة غلوبال فاينانس، كان آخرها عام 2021، فيما لقي الهاشل والمركزي خلال السنوات الماضية إشادات واسعة من قبل مؤسسات عالمية، منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إضافة لوكالات التصنيف الائتماني العالمية.

يشار إلى أن شركة ماكنزي التي تأسست عام 1926، تقدم الاستشارات على المستويين الإستراتيجي والفني للمنظمات والحكومات وكبرى الشركات العالمية العاملة، في مختلف القطاعات، كالتمويل والاستثمار، والصناعات الإلكترونية، والنفط والغاز، والتعليم، والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات، من خلال موظفيها الذين يزيد عددهم عن 30 ألف موظف في مكاتبها المنتشرة في 130 مدينة حول العالم.

