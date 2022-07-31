قرارات «المركزي الكويتي» مدروسة ومحسوبة

مال وأعمال

اشار الشال الى ان قرار بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي في 27/07/2022 كان في حدود المتوقع، فقد أضاف 0.75 نقطة مئوية إلى سعر الفائدة الأساس على الدولار ليصبح 2.25% - 2.50%، ومازال هناك احتمال كبير لزيادتين أخريين حتى نهاية العام الحالي.

الخلاف هو حول مقدار تلك الزيادة والتي يفترض أن تتراوح ما بين 1.00% إلى 1.50% مناصفة بين القرارين، عند حدها الأدنى إذا أعطى التضخم مؤشرات على انحسار، وعند حدها الأعلى إذا لم ينحسر.

وقراءة في قرارات الفيدرالي فيما مضى من العام الحالي، تؤكد ارتفاع كبير في القلق حول التضخم، فقد أقر أربع زيادات بأكثر قليلاً من أربع شهور، بدأها بربع النقطة المئوية في 16/03/2022، ثم نصف النقطة المئوية في 04/05/2022، ثم ثلاث أرباع النقطة المئوية في 15/06/2022، ومؤخراً ثلاث أرباع النقطة المئوية في 27/07/2022، لذلك نميل إلى الاعتقاد أن تكون الزيادتين القادمتين عند الحد الأعلى.

وفي نفس اليوم، جاء قرار بنك الكويت المركزي مخالفاً لتوقعاتنا ومخالفاً لمعظم بنوك الخليج المركزية وبزيادة سعر الخصم بربع النقطة المئوية ليصبح 2.50% ليضيق الهامش مع سعر الفائدة الأساس على الدولار إلى ما بين صفر - 0.25% النقطة المئوية. ذلك الهامش هو الأضيق في القرن الحالي، وفي نفس الوقت ظل الهامش يتسع بين الدولار لصالح الدولار وكل العملات الرئيسة الأخرى.

نحن نعرف بأن هموم البنوك المركزية مختلفة، فهامش الفائدة بين الدولار واليورو كبير، سببه حيرة البنك المركزي الأورmبي بين هم التضخم وهم النمو، فرفع أسعار الفائدة يناسب قلق ألمانيا حول التضخم، بينما يغرق بها الوضع الاقتصادي الإيطالي مثلا.

في الكويت ليست الأولوية في حركة أسعار الفائدة للنمو أو التضخم، وإنما لتوطين الدينار الكويتي المرتبط سعر صرفه بحدود عالية بالدولار يقابله الأثر السلبي لرفع سعر الفائدة على المقترضين.

ونحن نعرف بأن بنك الكويت المركزي قام بحساباته مسبقاً واتخذ قراره بناء عليها ونثق بحرفيته، ولكن يظل ما يقلقنا هو المستقبل، فهامش المرونة لديه أصبح ضيقاً جداً. فالاحتمالات ترجح استمرار رفع أسعار الفائدة على الدولار، ومعها قد يتحول الهامش مع سعر الخصم على الدينار إلى السالب ولصالح الدولار ، ونعرف كم هي المواءمة مهمة صعبة، ولكن، لابد لبنك الكويت المركزي من إعداد سيناريوهاته لشهر سبتمبر وما بعده.