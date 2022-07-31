359 مليون دينار إجمالي التداولات العقارية في يونيو

مال وأعمال

اوضح الشال ان آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- تشير إلى تراجع طفيف في سيولة سوق العقار في يونيو 2022 مقارنة بسيولة مايو 2022، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر يونيو نحو 359.6 مليون دينار ، وهي قيمة أدنى بما نسبته -2.4% عن مستوى سيولة شهر مايو 2022 البالغة نحو 368.6 مليون دينار ، وكذلك أدنى بما نسبته -8.2% مقارنة مع سيولة يونيو 2021، عندما بلغت السيولة آنذاك مستوى بلغ نحو 391.9 مليون دينار.

وتوزعت تداولات يونيو 2022 ما بين نحو 352.1 مليون دينار عقوداً، ونحو 7.5 ملايين دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 645 صفقة، توزعت ما بين 624 عقوداً و21 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 314 صفقة وممثلة بنحو 48.7% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 111 صفقة وتمثل نحو 17.2%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 23 صفقة ممثلة بنحو 3.6%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 186 مليون دينار ، مرتفعة بنحو 6.1% مقارنة مع مايو 2022 عندما بلغت نحو 175.3 مليون دينار ، وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 51.7% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 47.6% في مايو 2022، وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 217.2 مليون دينار ، أي أن قيمة تداولات شهر يونيو 2022 أدنى بما نسبته -14.4% مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 477 صفقة مقارنة بـ 389 صفقة في مايو 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 389.9 ألف دينار مقارنة بنحو 450.7 ألف دينار في مايو 2022، أي بانخفاض بحدود -13.5%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 123.4 مليون دينار وبارتفاع بنحو 19.9% مقارنة بشهر مايو 2022 حين بلغت نحو 102.9 مليون دينار وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 34.3% مقارنة بما نسبته 27.9% في مايو 2022. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 84.8 مليون دينار ، أي أن قيمة تداولات شهر يونيو أعلى بما نسبته 45.4% مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته إلى 137 صفقة مقارنة بـ 134 صفقة في مايو 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 900.5 ألف دينار مقارنة بنحو 768 ألف دينار في مايو 2022، أي بارتفاع بحدود 17.3%.

