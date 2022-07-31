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مال وأعمال

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أعادت تنظيم ورش عمل حضورياً

«إن سي إم» نظمت ورشة «تعلم قبل التداول»


عقدت شركة «إن سي إم» للاستثمار للمرة الثانية ورشة عمل حضورية للأفراد المبتدئين الذين لم يسبق لهم التداول الالكتروني حيث تم تنفيذها من قبل معهد «نور سي ام» للتدريب الأهلي والمرخص لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التابع للشركة.
وقالت الشركة في بيان صحافي، أن ورشة العمل المجانية قد تم تنظيمها للمبتدئين بعنوان «تعلم قبل التداول» وذلك في يوم الإثنين الماضي مقر الشركة. وقد كان معهد «نور سي ام» للتدريب الأهلي قد دأب على تقديم الندوات التثقيفية إلكترونيا وعن بعد على مدار العاميين الماضيين بوتيرة منتظمة بشكل أسبوعي في ظل تفشي جائحة كورونا (كوفيد_19).
وفي هذا السياق قال محسن خان رئيس قسم التدريب في معهد «نور سي ام» للتدريب الأهلي: « من دواعي السرور أن تلتقي الشركة بالحضور من جديد عبر اللقاء المباشر خلال ورشة العمل التي تمت في مقر الشركة الرئيس في برج دار العوضي، حيث أننا نحرص كليا على تعزيز التواصل مع الأفراد المهتمين بمجال التداول الإلكتروني وتلبية احتياجاتهم والإجابة على استفساراتهم عن قرب».
واضاف خان: «لقد كان هدفنا في ورشة العمل هو تبسيط مفاهيم التداول الإلكتروني قدر الإمكان عن طريق الشرح المبسط للمبتدئين مع تقديم الأمثلة الواقعية من الاقتصاد العالمي حتى يتمكن المتلقي من الاستيعاب المباشر وتسهيل طريقة استخدام برنامج (الميتاتريدر4) بالإضافة إلى طرق مكافحة النصب والاحتيال من الجهات غير المرخصة».


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