أسواق النفط تترقب اجتماع «أوبك +»

مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على الدولارين للبرميل في جلسة مع تحول الأنظار إلى اجتماع مجموعة أوبك+ الأسبوع المقبل، وانحسار التوقعات بأن مجموعة المنتجين ستعزز الإمدادات قريبا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 2.87 دولار، أي 2.7 %، لتبلغ عند التسوية 110.01 دولارات للبرميل، لتصل الارتفاعات الشهرية إلى

0.9 %، فيما سجلت الزيادة الأسبوعية 6.6 %.

وزاد العقد الأكثر نشاطا لتسليم أكتوبر 2.14 دولار، أي 2.1 %، عند 103.97 دولارات، وفق رويترز. بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.20 دولار، أي 2.3 %، ليبلغ 98.62 دولار، بزيادة 4.1 % خلال الأسبوع الماضي، مقابل خسارة شهرية بنسبة أكثر من 6 % في شهر يوليو.

ومما عزز أسعار النفط صعود أسواق الأسهم وانخفاض مؤشر الدولار، مما يجعل النفط أقل كلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر مطلع على البيانات قوله إن نسبة نقص الإنتاج لدى أوبك+ قفزت إلى 320 % في يونيو من 256 % في مايو 220 % في أبريل.

وذكرت أيضا أن النقص في إنتاج مجموعة أوبك+ من المستويات المخطط لها بلغ 2.84 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.

