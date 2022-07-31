دبي.. تشغيل بورصة للعملات المشفرة

مال وأعمال

قالت بورصة إف.تي.إكس للعملات المشفرة، إنها حصلت على الموافقة الكاملة لتشغيل بورصة وغرفة مقاصة تابعتين لها في دبي. وقالت الشركة التي تتخذ من جزر البهاما مقرا لها، إنها ستبدأ بتقديم مشتقات العملات المشفرة المنظمة وخدمات التداول للمؤسسات الاستثمارية في دبي، بالإضافة إلى تشغيل سوق للرموز غير القابلة للاستبدال وتقديم خدمات أمناء الاستثمار.

وقال الرئيس التنفيذي لمنصة إف.تي.إكس بلسم دانهاش: «تتسع رخصتنا لتشمل عملاء التجزئة كذلك. ولكن، ستكون عملية التوسع تدريجية لضمان أننا نطرق أبواب سوق التجزئة بما يتماشى مع الإرشادات التي وضعتها سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية وهي الجهة المنظمة للقطاع في الإمارة»، وفق رويترز.