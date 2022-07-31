«التجاري» رعى تكريم الطلبة المتفوقين في «مبارك الكبير»

مال وأعمال

برعاية وحضور محافظ مبارك الكبير اللواء المتقاعد محمود عبدالصمد بوشهري، وبحضور مدير أمن محافظة مبارك الكبير اللواء خالد حسن الكندري، ونائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري أماني الورع، قام البنك بالمساهمة في رعاية فعالية تكريم الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة على مستوى مدارس محافظة مبارك الكبير.

وقد تم تنظيم هذه الفعالية في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية للبنك التجاري ومساهماته في الفعاليات المجتمعية، التي تقوم على رعايتها مؤسسات المجتمع المدني، ومنها محافظات الكويت الست.

هذا، وقد أشاد معالي محافظ مبارك الكبير اللواء المتقاعد محمود بوشهري بمبادرات البنك التجاري الهادفة إلى تقديم جميع سبل الدعم والرعاية للفعاليات المجتمعية والتربوية والصحية التي تقوم على تنظيمها محافظة مبارك الكبير، ومنها هذه الفعالية التي تم تنظيمها تقديراً لجهود الطلبة وحرصهم على الاجتهاد والمثابرة طوال العام الدراسي وتشجيعاً للمتفوقين على مواصلة تفوقهم الدراسي.

وفي هذا السياق، قالت نائب المدير العام – قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع ان البنك التجاري يحرص على تقديم كل أشكال الدعم والرعاية لجميع الفعاليات التربوية، ومنها بالطبع رعايته لفعالية تكريم الطلاب المتفوقين، متمنية لهم دوام النجاح والتميز في جميع المجالات والانطلاق إلى المرحلة الجامعية، منوهة في هذا الصدد إلى أن رعاية البنك لهذه الفعالية تأتي ترسيخاً لمفهوم المسؤولية الاجتماعية الشاملة، وفي إطار البرنامج الاجتماعي الذي دشنه البنك التجاري الكويتي لرعاية ومساندة الأنشطة والفعاليات المجتمعية، التي تقوم على تنظيمها محافظات الكويت».