سيوة.. قبلة السياحة العلاجية

Sunday النهار

«رمال سيوة».. واحدة من الهبات التي منحها الله عز وجل لمحافظة مطروح المصرية، والتي تحولت بمرور السنوات إلى ملجأ للباحثين عن علاج للأمراض الجلدية والسمنة وأمراض العظام بأنواعها، وأصبحت واحة سيوه «محطة صحية» يقصدها الناس خلال فصل الصيف للدفن في رمالها.

ومع اقتراب بدء فصل الصيف تستعد واحة سيوه لاستقبال الراغبين في الاستمتاع بحمامات الرمال الساخنة، التي تتميز بقدرتها على علاج أمراض عدة، وتحديداً رمال «جبل الدكرور»، الذي يبدأ الإقبال على زيارته بداية من شهر يونيو، ويستمر طوال يوليه وأغسطس، والذي يعتبر منتجع طبيعياً للاستشفاء لما يتميز به من سخونة رماله، التي لها من الخواص ما يجعلها قادرة على علاج العديد من الأمراض، كما يعد موسم الدفن بواحة سيوه مصدر رزق لأبناء الواحة.

أحمد أبو القاسم، أحد العاملين في مجال «الدفن في الرمال الساخنة» بالواحة، أوضح أنه هناك العديد من الباحثين زاروا سيوة لإجراء تجارب الواقعية على رمال جبل الدكرور، والتي ثبتت أنها تتميز بقدرة كبيرة من العلاج، وهناك بعض الناس يأتون إلى الواحة وهم لا يستطيعون الحركة وبعد عملية الدفن يتمكنون من السير على أقدامهم مرة أخرى، وهناك من رفض مغادرة الواحة لما وجده من راحة النفس وهي أهم مقومات العلاج. وكشف «أبو القاسم» أن عملية «الدفن» تبدأ بحفر حفرة في الرمال بمقدار طول الشخص المراد دفنه، وتترك الحفرة معرضة لأشعة الشمس عدة ساعات، وينزل الشخص بعد ذلك إلى الحفرة في تمام الواحدة ظهراً، ويدفن في الرمال عارياً تماماً وتُنصب خيمة صغيرة فوق رأسه لحمايته من الإصابة بضربة شمس، وتبدل عليه الرمال عدة مرات، ويمكث الشخص داخل الحفرة ما بين 5 إلى 15 دقيقة وفق قدرته على تحمل حرارة الرمال، وتتكرر عملية الدفن من 4 إلى 7 أيام حسب نوع المرض، وبعد الدفن اليومي يخرج الشخص ملفوفاً في بطانية صوف، ويقدم إليه مشروب ساخن ويدهن جسده بزيت الزيتون ولا يتعرض طوال أيام الدفن إلى أي تيارات هواء، وتكلفة عملية الدفن تصل إلى 500 جنيه، ويجري توقيع الكشف على المريض بمستشفى سيوة المركزي للتأكد من خلوه من أمراض السكر والضغط وأمراض القلب.

وهناك برنامج غذائي كامل أيام العلاج فتقدم وجبة الإفطار الساعة السابعة صباحاً بها مشروبا يسمى «اللبيجي»، هو روح النخلة على الريق ثم عسل نحل وزبادي، وتقدم له بعد ذلك زبادي وعدد من التمرات في الساعة 10 – 11 صباحاً ثم يتوقف الشخص عن تناول الأطعمة حتى موعد الردم، وفي وجبة العشاء تقدم له نصف دجاجة أو ربع كيلو لحم ضاني أو ماعز مع أرز وشوربة خضار ساخنة، تكون وجبة العشاء هي الرئيسية.

يذكر هنا أن عملية العلاج بـ«الردم» تتم من خلال مجموعة من الضوابط، وهي أنه عندما يأتي المريض إلى المعالج يطلب منه المعالج نتيجة الكشف الطبي الذي أجراه المريض على نفسه أو يتوجه إلى المستشفى لتحديد إذا ما كان مريضاً بالضغط أو القلب، وعلى ضوء هذه النتائج يوافق المعالج الشعبي على إجراء العملية العلاجية الشعبية عن طريق الردم في الرمال الساخنة، وهو الذي يشرف ويتابع العملية العلاجية ويعاونه مجموعة من أبناء المنطقة، وهناك من حاول إنشاء أماكن جديدة للردم في الواحة بعيداً عن منطقة «جبل الدكرور»، لكن نتائج العلاج لم تأت مثل النتائج التي تتحقق بعد الدفن في جبل الدكرور، مع الأخذ في الاعتبار أن الموعد الأنسب لتنفيذ عملية الردم يبدأ من منتصف يونيو ويمتد حتى منتصف سبتمبر.

