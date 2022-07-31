«أبيدوس».. العاصمة الأولى لمصر

Sunday النهار

في جنوب مصر، وتحديداً محافظة سوهاج، هناك حيث تقع «أبيدوس» على الضفة العربية لنهر النيل، وتتبع إدارياً مركز «البلينا»، وهي منطقة تشير التوقعات كافة إلى أنها واحدة من أهم المقاصد السياحية في مصر لما تضمه من آثار وكنوز هائلة موغلة في القدم وتحمل عبق التاريخ الفرعوني العتيد.

تكمن أهمية منطقة «أبيدوس» - كما يجمع علماء الآثار - بأنها كانت العاصمة الأولى لمصر في مراحل سحيقة من التاريخ المصري القديم، حيث كانت تحظى بمكانة هائلة في نهاية عصر ما قبل الأسرات وخلال الأسر الأربع الأولى للحضارة الفرعونية، ويرجع تاريخها إلى 5 آلاف عام، وأُطلق عليها مسمى «العرابة المدفونة»، وأطلق عليها الإغريق اسم «تتيس»، وكانت المركز الرئيسي لعبادة الإله أوزوريس، ووجهة للحج من قبل القدماء المصريين. وهناك، تم اكتشاف أقدم القوارب في التاريخ، وذلك داخل المقابر القديمة إلى الغرب من معبد «سيتي الأول»، والد رمسيس الثاني، مؤسس الأسرة المصرية الـ19. ويعد معبد «سيتي الأول» واحداً من أهم المعابد المصرية القديمة- كما يؤكد كبار أساتذة علم المصريات- نظراً لاحتفاظه بالكثير من نقوشه التي يتزين بها محيط السقف، والتي تمثل لوحات إبداعية، ويوجد بالمعبد (7) هياكل ذات نقوش قائمة بالملوك وتحتوي على 76 ملكاً، وتعد المنطقة من أهم مصادر التاريخ المصري القديم.

بُني معظم المعبد من الحجر الجيري الأبيض، وأعمدته من الحجر الرملي، على شكل حرف بخلاف المعابد الفرعونية المعتادة على تصميم المستطيل، يبدأ المعبد بفناءين واسعين، في نهايتهما يوجد سلم يصل إلى قاعتين من الأعمدة، الأولى يبلغ طولها 171 قدماً، وعرضها 36 قدماً، تضم 24 عاموداً، على شكل حزم البردي، وتيجانها على هيئة زهرة لم تتفتح، هذه الأعمدة نظمت على صفين كل صف من 12 عاموداً، نقشت عليها مشاهد من جوانب مختلفة من حياة رمسيس الثاني، أحد المشاهد يصور خنوم إله الخلق والمياه، ومشهد ثان يبين رمسيس الثاني الذي رعاه حتحور وإيزيس، ومشهد آخر من حفل تطهير الملك، تشكل هذه الأعمدة ممرات تؤدي إلى قاعة أخرى. وخلف المعبد وإلى الأسفل بمستوى 18 متراً يقع مبنى «الأوزريون» الذي يعد بناء فريداً من نوعه، ويُعتقد أنه كان قبراً رمزياً للملك سيتي الأول نظراً لما يحتويه من نقوش ومناظر تصور أحوال «العالم الآخر»، وإلى جهة الشمال من معبد سيتي الأول يوجد المعبد الثاني بالمنطقة، وهو معبد الملك «رمسيس الثاني» الذي شيده في بدايات فترة حكمه التي امتدت لما يقرب من 70 عاماً وأنشأه لعبادة الإله أوزوريس.

تأثر المعبد كثيراً بفعل الزمن وفقد الكثير من عناصره المعمارية، لكن العناصر الباقية من المعبد لا تزال تحتفظ بنقوشها الشديدة الدقة والجمال التي تحتفظ بألوانها الزاهية على الجدران الخارجية للمعبد وتصور وقائع معركة «قادش» الشهيرة بين الملك رمسيس الثاني و«الحيثيين»، كما تصور نقوس القطاعات الداخلية مناظر تقديم القرابين والمظاهر الدينية. وإلى الشمال الغربي لمعبد «رمسيس الثاني»، تقع منطقة «شونة الزبيب»، وتبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع، والشونة شيدها الملك «خع سخموي»، أحد ملوك الأسرة الثانية. وتعد من أهم المباني التي خلفتها الأسرة الثانية، وكانت سابقة في استخدام الطوب اللبن. ومن الناحية الجنوبية للشونة، تنتشر عدد من الأواني الفخارية، التي يعتقد أنها كانت تحوي قرابين تقدم للآلهة. ومن الناحية الشرقية، ينتشر حوالي 14 هيئة لمراكب الشمس المقدسة، والتي ترجع إلى عهود ما بين 2714 - 2687 قبل الميلاد. وتقع بالقرب منها منطقة «كوم السلطان» الأثرية، التي افتتحها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، كمزار سياحي عام 2017. وتم تشبيهها وقتها بمعابد الكرنك بالأقصر. ولا تنتهي ثروات «أبيدوس» هنا، فهي تضم أيضاً منطقة «أم الجعاب»، الواقعة شرق مقابر الملوك، وعثر فيها على 650 مقبرة لقدماء المصريين، ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات، بالإضافة إلى «جبانة الصقور»، التي عدها المصري القديم طيوراً مقدسة.