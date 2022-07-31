سد «النكبة» الإثيوبي يُدخل مصر والسودان عصر الفقر المائي

Sunday النهار

أكد وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق دكتور مهندس محمد نصر علام، أن سبب تأخر حل أزمة سد النهضة الأثيوبي يرجع لعدم وجود إرادة سياسية داخل القارة الأفريقية لإيجاد حلول لمثل تلك الأزمات الدولية، موضحاً أن الاتحاد الأفريقي، الذي عقدت المفاوضات الخاصة بالسد تحت رعايته من قبل لم ينجح في دوره بسبب غياب الإرادة السياسية والرغبة في الحل.



وقال علام في حديث خاص لـ النهار إن مصر مازالت تتبنى المفاوضات السلمية في أزمة سد النهضة بالرغم من التعنت الأثيوبي غير المبرر والتصرفات غير القانونية، مشيراً إلى أن القيادة السياسية المصرية أعلنتها صراحة أمام جميع دول العالم بأنها لن تقبل فرض سياسة الأمر الواقع، التي تسعى لها أثيوبيا، وأنها لن توافق على ملء السد وتشغيله إلا من خلال اتفاق قانوني ملزم وعادل حول قواعد الملء والتشغيل بما لا يؤثر في حصة مصر المائية من نهر النيل.



العودة للمفاوضات



وتعليقاً على التصريحات الأثيوبية بعودتها مرة أخرى إلى مائدة المفاوضات مع مصر والسودان ، قال وزير الري المصري الأسبق، إن رؤية الدولة المصرية لاستكمال المفاوضات مع أثيوبيا في أزمة سد النهضة ، في اعتقادي الشخصي هي رؤية صائبة، ومن يتحدثون عن الحرب وخلافها فهي رؤى عاطفية ولا تعكس المصالح المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، على الأقل في الوقت الحالي، والذي يتابع الزيارات المتلاحقة للعاصمة المصرية من أفريقيا أو الصين وروسيا أو أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، والتصريحات المصرية، يستطيع أن يرى بوضوح ماذا يحدث والمخاوف الإقليمية والدولية من أي تحركات مصرية مفاجئة.



وأشار إلى أنه يجب على الدولة المصرية، خلال المفاوضات المقبلة لتلك الأزمة، تحديد أهداف وبنود التفاوض وجدوله الزمني بالتنسيق مع المراقبين الدوليين،وإعلان الإطار الزمني للتفاوض وذلك لمنع إهدار المزيد من الوقت، وأن يكون هناك دور واضح للمراقبين في حل المشاكل التفاوضية وفي إطار القانون الدولي، لأن أثيوبيا دولة كاذبة وغير واضحة، والتفاوض معها من دون وجود مراقبين سيكون إضاعة للوقت.

واستبعد خيار الحرب، لسببين هما الكلفة الاقتصادية الكبيرة لهذا القرار، بجانب أن المسرح الدولي غير مهيأ لمثل تلك الخيارات الصعبة، فالعالم الآن منشغل بالحرب الروسية - الأوكرانية وتبعاتها السلبية على اقتصاديات دول العالم، موضحاً أن مصر من الدول التي تعتمد على الحوار والتفاوض لحل المشكلات والأزمات.

وقال إن بعض الداعين إلى شن حرب فورية على أثيوبيا، يعتقدون أنها ستكون نزهة من دون تكاليف في خضم التحديات الاقتصادية والأمنية التي يعيشها العالم أجمع، مشدداً على أن ذلك لا يعني إلغاء احتمالها، لأنها قد تكون واردة، ولكن فقط في حالة استنفاد جميع الوسائل السلمية.



لا تنازلات



وشدد علام، على أن ما تردد مؤخراً عن تقديم مصر لتنازلات في المفاوضات الأخيرة مع أثيوبيا والسودان مع بدء تخزين المياه في سد النهضة الأثيوبي، غير صحيح على الإطلاق ولم يصدر تصريح واحد من الدولة المصرية يفيد بوجود تنازلات، منوها إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد أكثر من مرة بأن مصر لن تفرط في قطرة مياه واحدة من حصتها في نهر النيل المقدرة بنحو 55?5 مليار متر مكعب، وأن الأمن المائي لمصر أمن قومي وخط أحمر لا مساس به على الإطلاق ، وتأكيد الرئيس السيسي على أن تداعيات هذا السد ستؤثر في المنطقة برمتها وليس على مصر فقط. وأضاف أن القيادة السياسية تعي جيداً أسلوب استنزاف الوقت والمماطلة من قبل أثيوبيا في تلك الأزمة، موضحاً أن المجتمع الدولي لا يقف بجوار مصر في تلك الأزمة رغم أنها تهدد حياة أكثر من 100 مليون مواطن مصري بجانب السودان، في الوقت الذي نشهد فيه دعماً دولياً مباشراً وغير مباشر لأثيوبيا.



مساعدات صينية



وقال وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن سد النهضة الأثيوبي، لم يبنَ بتمويل ولا مساعدات أثيوبية كما تزعم أثيوبيا من خلال لجانها الإلكترونية التي خصصتها لاستفزاز مصر، حيث إن المساعدات الصينية والدولية معروفة للجميع وجميع المساهمات الأثيوبية من الداخل لا تتعدى نصف مليار دولار، أي أقل من 2 في المئة من تكاليف السد، موضحاً أن تكاليف السد الحقيقية تفوق الميزانية السنوية الأثيوبية بالكامل وكل الدراسات الأثيوبية للسد كانت فاشلة، وطلبت اللجنة الدولية التي قيمت هذه الدراسات، وذلك في مايو 2013، بإعادة دراسات السد البيئية والإنشائية عن طريق شركات دولية استشارية متخصصة، كاشفاً عن أن أثيوبيا تتعامل على أنها مالكة نهر النيل وأن سد النهضة هو انتصار سياسي كبير لها.



وبين د.علام، أن القانون الدولي يؤكد أنه ليس من حق أي دولة بحوض النيل القيام بأية أعمال من شأنها الإضرار بمصالح أو حصة دولتي المصب، كما أن السد مقام على نهر دولي، وتم بناؤه من دون إخطار مسبق، وسياسات ملئه وتشغيله يجب ألا تسبب ضررا جسيما لدولتي المصب، وذلك وفق قواعد القانون الدولي، والتي للأسف لا تقر به أثيوبيا.

ودعا وزير الري المصري الأسبق د محمد نصر علام، إلى ضرورة عقد قمة عربية موحدة تخصص لدعم مصر والسودان في أزمة سد النهضة الأثيوبي، موضحاً أنه لابد من وجود دعم عربي كامل لدولتي المصب في أزمة سد النهضة، خاصة مع وجود استثمارات عربية كبيرة في أثيوبيا.



وأضاف أنه ينبغي أن تكون هناك تحركات عربية مشتركة وتضامن كامل لمصر والسودان في أزمة سد النهضة الأثيوبي، مشيراً إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حريص خلال لقائه بالقادة والزعماء العرب على إظهار أبعاد أزمة سد النهضة الأثيوبي ومدى تأثيره في الأمن المائي والقومي لمصر.

وقال نصر علام، إنه لا يثق على الإطلاق بالتصريحات والأرقام التي أصدرتها وأعلنتها أثيوبيا حول ملء وتخزين المياه في سد النهضة الأثيوبي، منوها إلى أنه لا يوجد رقم حقيقي حول كمية المياه التي خزنتها أثيوبيا حتى الآن سواء كان 5 أو 10 أو 19 مليار متر مكعب من نهر النيل، الأرقام التي أعلنتها الحكومة الأثيوبية متضاربة، موضحاً أن كل ما تعلنه كذب، لأنها دولة بلا إرادة سياسية ولا تريد أي اتفاق قانوني عادل وملزم، ولذلك انسحبت من جميع المفاوضات السابقة كي لا توقع على أي اتفاق يضمن حقوق مصر المائية.

وأوضح أن مصر دولة تعاني عجزاً كبيراً في للمياه، وتخطت حاجز الفقر المائي، ولديها ندرة مياه ولا توجد أمامها رفاهية ترك نقطة مياه واحدة من حصتها في نهر النيل، مشيراً إلى أن أثيوبيا لا تعاني أزمة في المياه على الإطلاق ولديها وفرة في المياه بخلاف الأمطار.



وكشف عن أن حد الفقر المائي الذي تعدته مصر منذ تسعينيات القرن الماضي، ونصيب الفرد في مصر حاليًا في حدود 550 مترًا مكعبًا في السنة، وهى أقل كثيراً من حد الفقر المائي الذي قدره البنك الدولي بقيمة 1000 متر مكعب سنوياً.

مخالفات أثيوبية

وعدد الخبير الدولي في المياه، المخالفات الأثيوبية لمبادئ وقواعد القانون الدولي في هذه الأزمة، موضحاً أنها مخالفات متعددة ويصعب حصرها على طول الـ11 سنة الماضية، وأولاها البدء في هذا المشروع الضخم وعلى نهر دولي مشترك من دون إخطار مسبق لكل من دولتي المصب مصر والسودان، كما جاء في تقرير اللجنة الدولية التي قيمت الدراسات الأثيوبية للسد في مايو 2013، فان هذه الدراسات لا ترقى للمستوى الدولي المطلوب بيئياً وإنشائيا، ولا تضمن عدم الإضرار بدولتي المصب أو عدم انهيار السد، بالإضافة إلى عدم تنفيذ أثيوبيا لتوصية اللجنة الدولية بإعادة الدراسات البيئية عن طريق شركة استشارية دولية، والمنصوص عليها أيضاً في إعلان المبادئ الموقع في 2015، وذلك حتى تاريخه أو بعد مرور أكثر من 8 سنوات، وهذه مخالفة لم يشهد العالم مثلها في أي أنهار مشتركة.



وتابع أن المخالفات الأثيوبية تشمل، عدم التزام أثيوبيا بتسليم مصر والسودان، ما يثبت إعادة الدراسات الإنشائية للسد وسلامته الإنشائية، تبعاً لتوصيات اللجنة الدولية المشار إليها أعلاه والتي وافقت أثيوبيا عليها عام 2013، وذلك حتى تاريخه، مما يضع 150 مليون مواطن في مصر والسودان تحت الرحمة الأثيوبية ومخاطر انهيار السد إنشائياً، وكذلك عدم وجود أي دراسات للسد الركامي حتى عام 2013، مع الاستخدام الأثيوبي الخاطئ لإعلان المبادئ وإطلاقها عليه اسم اتفاقية، وأنها تبني السد وتشغله وتخزن المياه فيه طبقا لما جاء في هذه الاتفاقية من بنود، وهذا الكذب والاستخدام الشائن لإعلان المبادئ لا يرتكز إطلاقاً على أي حقيقة، لأن إعلان المبادئ الذي تم الاتفاق عليه كان لمبادئ إعداد الاتفاق القانوني للملء والتشغيل، وليس به أي بنود تسمح بالبناء أو التخزين أو التشغيل، وكل ما يتم من تصريحات أثيوبية أو تعلية أو ملء أو تشغيل السد يمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي واعتداء سافراً على حق مصر المائي، والذي تستخدم أثيوبيا مياهها في ملء يدها من دون اتفاق أو سند قانوني، ويسبب أضرارا جسيمة بالشعبين المصري والسوداني، هذا بالإضافة إلى انسحاب أثيوبيا من جلسة التوقيع على الاتفاق القانوني في واشنطن بعد مفاوضات مضنية استمرت لشهور، فيها استخفاف وخروج عن الأعراف الدولية وعدم احترام سواء بالولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي، أو بدولتي المصب مصر والسودان،



كما أن عدم الموافقة على طلب السودان بمشاركة المراقبين في حل المشاكل التفاوضية مع أثيوبيا في المفاوضات التي رعاها الاتحاد الأفريقي هو مخالفة واضحة أيضاً ونية صريحة لعدم وجود نية للتوصل إلى حل عادل للجميع، وذلك ليس له مبرر إلا التسويف والتلاعب بالمنظمات الدولية مثل مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، بالإضافة لدولتي المصب.

وتابع، أن هناك مخالفات ومشاكسات أثيوبية أخرى عديدة مثل إصرارها على عدم إشراك أي خبراء دوليين في اللجان المشتركة، وعدم إرسال بيانات رسمية عما تم من تعلية وتخزين بالسد، وعدم إخبار دولتي المصب بمواعيد التخزين وتفريغ السدود الأخرى مثل تكيزي، مما أحدث أضراراً جسيمة بالسودان، وسبب فرض قيود مائية عديدة في مصر خوفاً من حدوث جفاف أو فيضان مفاجئ وغيرها من المخاوف.



تجاهل غربي



وأبدى نصر علام، استياءه الشديد من تجاهل المجتمع الدولي لتلك الأزمة الدولية التي تهدد حياة أكثر من 150 مليون مواطن في مصر والسودان، متسائلا عن الدور الغربي والأميركي لوضع حد للتجاوزات الأثيوبية المستمرة ضد مصر والسودان، خاصة أن مصر ذهبت إلى مجلس الأمن مرتين لإيجاد حلول لتلك الأزمة دون جدوى من المجتمع الدولي، الذي يقف صامتا أمام البلطجة الأثيوبية، منوها إلى أن الطلب المصري في تلك الأزمة مشروع تماما وهو اتفاق قانوني عادل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي بما يضمن حقوق مصر المائية وبما لا يضر مصالحها.



وأضاف أن مصر لا تمانع التنمية في أثيوبيا، فمن حق دول حوض النيل إقامة مشروعات تنمية، ولكن بما لا يضر بدولتي المصب مصر والسودان لأن إقامة مشروعات السدود وتخزين المياه سيؤثر سلبا في دولتي المصب، مشيراً إلى أن حق أثيوبيا في التنمية مشروع ولكن بما لا يضر حصة مصر المائية من نهر النيل، لأن نهر النيل ملك للجميع وليس لدولة بعينها.

وقال إن الإعلام الغربي لا تصل له الحقيقة الكاملة حول الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل والبعض يعتقد أن أثيوبيا مظلومة، موضحاً أنه يجب تسخير إمكانات الدولة لتواجد علمائنا في معظم المؤتمرات الدولية الكبرى في المياه والدفاع عن حقوق مصر المائية، علما بأن الراتب الشهري لمدرب كرة قدم مصري يكفي لسفر 3 من علمائنا لأي من هذه المؤتمرات، وراتبه السنوي يكفي لحضور معظم المؤتمرات الدولية.

